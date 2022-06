Consejos del Feng Shui para atraer lo bueno a tu hogar

El ritmo frenético de la rutina diaria son cuestiones que hace que amontonemos estrés y tensiones. Al llegar a casa pretendemos dar solución a esas emociones, y una decoración y distribución apropiada pueden contribuir positivamente a potenciar el flujo de la energía positiva y la armonía dentro y fuera de tu hogar, El Feng Shui puede ser una solución.

¿Qué es el Feng Shui?

Es una filosofía china milenaria basada en encontrar el equilibrio y aportar buena energía a través de los espacios que habitamos. Su traducción, 'viento y agua', hace referencia al movimiento del Chi o flujo vital de energía, que forma parte de todo y todos y cuya circulación propicia salud, prosperidad y una vida armoniosa. La idea del yin yang es fundamental para el Feng Shui, que es la idea de opuestos sin oposición.

Crear un ambiente ideal que mejore tu vida es la clave de este movimiento.

Materiales más adecuados según el Feng Shui

Lo más recomendable es incluir materiales nobles como la madera y tejidos naturales e intenta añadir los 5 elemenos claves para tener una decoración perfecta: Tierra, madera, metal, agua y fuego.

Si hablamos de colores, elige pensando en la influencia que tiene sobre nuestro estado de ánimo.

Tips para sentirnos cómodos y felices en nuestro hogar Lo primero es la limpieza y el orden . Tanto uno como otro son imprescindibles por lo que debemos deshacernos de lo que no usemos y tener la casa como una patena. Para que se mueva la energía necesita espacios ordenados para que fluya, el desorden hace que se estanque.

Potenciar la luz natural es fundamental. Para el ser humano es la principal fuente de energía, según esta filosofía. Además, nos aporta infinidades de beneficios para nuestra salud. Utiliza los espejos para maximizar la sensación de luminosidad.

Posicionar y recolocar los muebles para que permita que fluya una armonía positiva. Intenta que se puedan colocar lo más cerca posible de las paredes y evita saturar los espacios.

Elimina obstáculo s y para ello es importante el movimiento a través de líneas limpias, no crees ningún ángulo, los pasillos que permanezcan libres de desorden o de muebles obstruyendo espacios. Puedes utilizar alfombras para delimitar los espacios.

Plantas y flores para decorar. La vegetación es vitalidad que atrae la calma y la relajación. Evita en lo posible las artificiales y las flores secas.

Queremos sentirnos felices y cómodos en nuestra morada y decorar con Feng Shui no supone un gran esfuerzo, no hay que invertir mucho dinero y no te obliga a realizar grandes cambios. Lo idóneo es poder contar con la ayuda de un experto, pero con ciertas claves tú mismo puedes realizar este cambio.

Mejora tu salud, tus relaciones y tu economía permitiendo el flujo del 'chi' en tu casa con estos sencillos consejos.