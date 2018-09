Cinco artistas invitan a sentir con la vista en ‘El dedo en el ojo’

Gran Canaria Espacio Digital abre una ventana desde la que otear el actual panorama de la videocreación en Canarias con la propuesta El dedo en el ojo, que se inaugura este jueves, a las 20.00 horas, en el centro cultural ubicado en la capital grancanaria.

La exposición reúne las obras de cinco artistas canarios «de distintas generaciones que trabajan el vídeo desde diferentes perspectivas», indica la creadora visual Esther Aldaz, quien debuta en el comisariado con esta exhibición que se podrá ver hasta el próximo 26 de octubre.

Aldaz invitó a Yapci Ramos, Pedro Déniz, Cayetana H. Cuyás, David Pantaleón y Gabriel Hernández a participar en este proyecto que tiene como principal objetivo dar visibilidad a la videocreación contemporánea del Archipiélago. «Les dije que hicieran lo que les diera la gana. Vi las piezas y luego estructuré un discurso», explica la comisaria que encontró en sus trabajos un denominador común: cuestionar la percepción del espectador. «El sentido de la vista, en una cultura donde predomina la imagen, está sobreestimulado», afirma la comisaria. Además de invitar al espectador a «ver las cosas de una forma diferente», la exposición –dice Aldaz– aborda cuestiones variadas; la identidad, la memoria, el dolor o el placer.

La comisaria recomienda al público que se adentre en la muestra para «mirar las cosas como si las mirara por primera vez, que es como todo artista debe mirarlas, y como queremos que lo haga nuestro espectador, con atención y asombro, con exigencia de conciencia, con voluntad de captar su sentido», apunta Aldaz en el texto La sangre y la vida, incluido en una revista digital publicada con motivo de la exposición.

La muestra se abre con el cortometraje de Cayetana H. Cuyás Historia de la Historia, un preludio de su obra The Prado and the Moon, en la que reconstruye su pasado familiar a partir de los recuerdos y, por tanto, de elementos subjetivos que la trasladan al campo de la ficción. Por su lado, David Pantaleón propone la obra Nacionalismo en la que las imágenes «brotan del interior de un viejo baúl», explica Aldaz sobre esta videoinstalación que reúne imágenes de la erupción del volcán del Teneguía y ecocardiogramas, al ritmo de un fuerte latido, para abordar cuestiones como el aislamiento, la insularidad y la identidad. Este último asunto es el eje de la obra de la fotógrafa Yapci Ramos, que presenta una serie de rostros, a través de cinco pantallas, que se acompañan de los sonidos del goce sexual.

Pedro Déniz se basó en la frase de un sobre de azúcar –El césped siempre crece más verde al otro lado de la valla– para crear una metáfora visual bajo el título de Hurdle (Haikus). Mientras que Gabriel Hernández empuja al espectador a reflexionar sobre la naturaleza ubicua, mutante y simbólica de la imagen.