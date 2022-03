«El carnaval es mi gran fiesta»

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022, el de 'La Tierra', coronó hace una semana a Daniela Medina Ortega como nueva reina. En una noche inolvidable para esta joven de 27 años de edad, con su fantasía 'Abrazando un sueño' del diseñador Juan Carlos Armas, estos primeros días han sido muy intensos y luce el cetro con tremendo «orgullo».

Licenciada en Medicina por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniela nació en el seno de una familia que le trasladó desde la cuna su pasión por el Carnaval y el rigor en los estudios. Así, según ha contado la protagonista del Carnaval de 'La Tierra' no era extraño verla a los cuatro años como abanderada del grupo que fundaron sus padres junto a Ramón Sánchez: la comparsa Río Bamba. Bailar no pudo bailar en la comparsa, porque la responsabilidad y la seriedad con los estudios no hacían compatibles los ensayos con los grupos, pero lo que sí hacía era sumarse a todo lo que no le quitara tiempo de tareas, como los concursos de disfraces.

Así, carnaval tras carnaval, aguantando siempre despierta hasta el final de la Gala que la pasada semana la subió al olimpo de las reinas, vivió de cerca la coronación como Reina de su hermana Silvana, el año que ella también logró la banda de honor de Reina Infantil, en 2007. Quince años después es Daniela la que vuelve a llevar los apellidos Medina Ortega al trono del carnaval con una fantasía cuyo título ya dice bastante de la ganadora: 'Abrazando un sueño', trabajo de Juan Carlos Armas Febles que ha integrado en su equipo, entre otros, a los padres de Daniela, pareja con extensa experiencia en el carnaval y en el diseño y costura de fantasías carnavaleras,. Todo un sueño hecho realidad en una familia que vive intensamente todos estos momentos.

Curiosamente, este sueño es compartido porque fue el mismo Juan Carlos Armas quien subió al trono a Silvana, y quince años después vuelve a lograrlo con la hermana pequeña, Daniela. «Sí, somos dos hermanas y las dos reinas. Mi diseñador dice que ahora solo falta mi madre en la gran dama, jajaja. Pero no creo que la tentemos, ella es más de estar en el 'backstage'. Aunque, eso sí, le gusta tener dos hijas reinas, dos coronas en casa, y es que echábamos de menos la corona, porque hace ya 15 años que la ganó mi hermana», afirma la actual reina.

La reina del carnaval capitalino se reconoce como «una persona muy emotiva» y «en general de lágrima fácil» aunque en el momento de su coronación no lloró . «No sé si eran las capas de maquillaje que tenía», explica. Representando a El Gusto por el Vino y Dormitorum, Daniela Medina vivió una gran noche. «Disfruté de principio a fin. Creo que cuando escuché mi nombre fue entre que no me lo creía y me lo creía a la vez. Fueron muchas emociones».

Confiesa que el día previo a la gala en el ensayo pasó muchos nervios, pero que ese momento fue «vital» para darse cuenta de que podía defender sin miedos su fantasía y el día de la gala «estaba súper tranquila». Asegura que vive «las cosas con mucho sentimiento y el representar al carnaval, que es algo que me aporta sentimiento aparte de alegría porque es algo a lo que se ha dedicado mi familia, es un orgullo».

A nivel personal, el hecho de ser reina del carnaval «y poder representar a mi ciudad es algo que no olvidaré por muchos años que pasen» y «sobre todo que tanta gente se haya preocupado de mí, de apoyarme, tanto el equipo, como amigos e incluso gente que no me conocía y que me han apoyado. Es increíble».

Ahora, al margen de llevar el reinado con responsabilidad y orgullo, Daniela Medina seguirá centrada en su profesión como doctora, especialista en medicina estética y cirugía capilar, en un centro de Barcelona. «Intentaré cumplir con todas las expectativas, que no se preocupen que me he preparado para esto toda la vida. Además, en el trabajo me apoyan al 100% y eso es muy importante, tengo a toda la clínica conmigo», recalca.

Amante de la fotografía, el baile y los viajes, actualmente reside en Barcelona, lejos de su ciudad natal. Sin embargo, el compromiso con el carnaval grancanario lo mantiene desde pequeñita, y no lo olvida aún estando a miles de kilómetros de casa. Estas últimas semanas, con detalles de su diseño, han sido intensos con idas y venidas desde Barcelona a Gran Canaria, pero el esfuerzo valió la pena.

«Soy muy emotiva. Soy médico y toda la vida he sido una niña con muchos sueños, uno de los cuales se ha hecho realidad. Tanto para conseguir la carrera como para proclamarme reina se ha logrado a base de mucho esfuerzo y dedicación», así se define esta mujer que vive en una nube y que en su casa están entusiasmados con recuperar, como hace quince años con el reinado de su hermana, la corona de reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

«El carnaval es mi gran fiesta, te diría que para mí es mas importante que la Navidad y que cualquier fiesta del año». Esta opinión refleja bien a las claras qué significa su reinado.