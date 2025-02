Birkin, Kelly... cuando el dinero no es suficiente para comprar un bolso

Gloria Salgado Madrid Domingo, 2 de febrero 2025, 00:02 Comenta Compartir

Con Hermès, no basta con llegar, sacar la tarjeta de crédito y besar el santo. La firma de lujo se ha convertido en la más exclusiva de la industria con una política en la que no basta con poder abonar el coste de sus productos; solo los adquiere quien la 'maison' decide venderles. Sin embargo, esto no aplica a todos sus productos, sino únicamente a tres modelos de bolsos: Kelly, Constance y, por supuesto, el más deseado de todos los tiempos, el Birkin.

«El proceso de compra se ha complicado extraordinariamente en los últimos tiempos», explica a este periódico una conocida experta en lujo que prefiere mantenerse en el anonimato. «Antes era posible ir a alguna boutique en otro país y, sin haber comprado previamente en la firma, adquirir uno de los tres bolsos más demandados. Ahora funciona mediante una 'wish list' (lista de deseos)».

Este proceso requiere acudir a una de sus tiendas para cerrar una cita posterior en la que se establece tu 'wish' —la solicitud exacta del bolso que deseas, con hasta tres opciones de color posibles—.

El periodo para hacer la solicitud se abre en cada tienda de Hermès en momentos determinados del año. Durante este periodo, te asignan una cita en un día y hora específicos para formalizar tu encargo. «Parece que ahora todas las peticiones se aprueban en París, y ellos deciden a quién se lo dan», explica la experta. «Si eres uno de los elegidos, el bolso llega en un plazo de seis, nueve o doce meses... o no llega ese año, en cuyo caso creo que es mejor volver a iniciar el proceso desde cero. Y si consigues uno, nada impide que puedas solicitar una nueva cita otro año para pedir otro 'wish' con lo que desees».

Una línea muy diferente

Se trata de una estrategia de la firma para dotar de mayor exclusividad a sus clásicos bolsos, en una línea completamente diferente a otras marcas de lujo, como Chanel, que limita a seis bolsos por cliente al año. Este enfoque incrementa la demanda de un producto confeccionado a mano por un único artesano, que invierte más de 48 horas en coser un Birkin, el bolso más codiciado.

«Esto ha generado un serio problema de reventa: personas que compran sus bolsos solo para venderlos a terceros con un altísimo margen», señala la experta en lujo.

Y es que se trata de una buena inversión. «Algunos modelos vintage suben de precio cada año, ofreciendo una rentabilidad más estable que la del mercado de valores. Eso es especialmente cierto en el caso de bolsos con códigos de serie únicos, como el Birkin o el Classic Chanel Flap, que contienen información sobre quién los fabricó y cuándo», narra la ilustradora Megan Hess en su libro 'Bolsos' (Lunwerg).

Nació gracias a una cesta

Hess relata curiosidades sobre estos bolsos, que adquirieron un inesperado estatus de culto gracias a las mujeres con quienes están relacionados. El Birkin nació gracias a una cesta, más concretamente la que llevaba la cantante y actriz Jane Birkin cuando, en 1984, subió a un avión en París rumbo a Londres. Su compañero de asiento era el entonces presidente de Hermès, Jean-Louis Dumas.

En un momento del vuelo, parte del contenido del cesto de la artista cayó al suelo. Mientras recogía sus enseres, explicó al diseñador que no lograba encontrar un bolso idóneo para viajar. Dumas se ofreció a solucionar el problema creando uno a su medida. Tanto fue así que Birkin abandonó sus célebres cestas por el bolso que llevaría su nombre, del cual siempre llevaba uno hasta que estaba completamente desgastado.

El modelo Kelly, por su parte, fue originalmente bautizado como Le Sac à Dépêches, pero su nombre cambió cuando la princesa Grace Kelly comenzó a usarlo con frecuencia. De hecho, los artesanos de Hermès deben aprender a confeccionar el sofisticado Kelly antes de fabricar cualquier otro bolso de la casa.

