Bertín Osborne habla sobre las «raras» consecuencias que le ha dejado la covid

Bertín Osborne ha ofrecido este miércoles un concierto solidario en San Sebastián de los Reyes a favor de los enfermos con covid pesistente. Mucho más recuperado de salud, a la salida de la actuación ha roto su silencio para relatar las «raras» consecuencias que el coronavirus le ha dejado. «Hace unas semanas estaba todavía mal», ha recordado, al tiempo que ha afirmado que ha estado «malo como un perro». «Antes de entrar aquí he tenido que pedir dos mantas porque tenía escalofríos. Son cosas raras que no me habían pasado nunca, pero, bueno, me pasan ahora», ha dicho resignado. Aunque ha asegurado que todavía no está «al cien por cien», se ha entregado en el escenario: «Lo he dado todo porque aquí, si vienes, hay que darlo todo, si no, suspendes».

Así, mucho más repuesto, ha mostrado su mejor versión después de meses en los que había estado esquivo e incluso agrio con la prensa. «Hay veces en las que a uno no le apetece hablar de nada», ha reconocido. «Todos somos humanos y llega un momento en el que las mismas cosas te molestan y dices, 'no tengo nada que contar'». En todo caso, se ha mostrado esperanzado en que las polémicas personales que ha protagonizado con Gabriela Guillén, madre de su último hijo, tengan pronta resolución. «Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto, pero en el momento que estén os lo diré, pero cuando se sepa», ha subrayado.

Temas

Bertín Osborne