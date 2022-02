Berlusconi planea casarse con su novia, 53 años más joven

85 años, cuatro veces primer ministro italiano y recién casado. Silvio Berlusconi podría hacer realidad esta última condición de su descripción si se confirma el rumor lanzado este martes en la portada de 'Libero', un periódico cercano al líder de Forza Italia y dirigido por su amigo Alessandro Sallusti. Según este diario, el ex Cavaliere estaría planeando su boda con su novia Marta Fascina, que el pasado mes de enero cumplió 32 años, 53 menos que él. Parlamentaria de su partido y antes empleada en el Milan, el club de fútbol del que Berlusconi fue propietario, Fascina lleva más de dos años de relación sentimental con el magnate, que ya ha estado dos veces casado. Ambos fueron vistos el pasado fin de semana en el palco del Monza, el nuevo equipo de fútbol del líder de Forza Italia, donde fueron fotografiados mientras se besaban públicamente ante la mirada de Adriano Galliani, veterano colaborador de Berlusconi y quien les habría presentado.

Fuentes cercanas al magnate citadas por el diario 'Corriere della Sera' confirmaron el rumor y aseguraron que la ceremonia podría celebrarse a finales de marzo. Se espera que en los próximos días pueda llegar la confirmación oficial del enlace, aunque antes darán su opinión sobre la misma los hijos del Berlusconi, interesados además sobre sus posibles repercusiones en el reparto de la herencia de uno de los hombres más ricos del país. Éstos, no obstante, habrían ya 'bendecido' la relación sentimental de su padre con Fascina. También entre la dirigencia del partido la futura esposa contaría con un amplio predicamento, apreciándose en particular su discreción y que no trate de hacer valer su influencia personal sobre su pareja para motivos políticos.

El primer matrimonio de Berlusconi fue con Carla Dall'Oglio, madre de sus dos hijos mayores, Marina y Piersilvio. Más tarde se enamoró de la actriz Verónica Lario, lo que le llevaría a pedirle el divorcio a Dall'Oglio para poder casarse con ella. Con Lario tuvo tres hijos, Barbara, Eleonora y Luigi. Sus cinco hijos le han dado ya 15 nietos. Su segundo matrimonio saltó por los aires en 2009 cuando salieron a la luz las fiestas con jovencitas organizadas por Berlusconi, las llamadas 'bunga bunga'. Quejándose públicamente de su estilo de vida libertino, Lario le pidió el divorcio, que propició un millonario proceso que se cerró en 2020 gracias a un acuerdo extrajudicial.

Después de aquel fracaso matrimonial, el cuatro veces primer ministro italiano encontró consuelo en los brazos de Francesca Pascale, casi medio siglo más joven y que quiso casarse con él. «Se lo pido todos los días. De él no quiero dinero, sino el calor de un abrazo», confesó en el diario 'Il Fatto Quotidiano'. La relación con Pascale acabó oficialmente con un comunicado en marzo de 2020 y unas condiciones inmejorables para la mujer, que tenía entonces 34 años: un pago de 20 millones de euros, un millón más al año para su manutención y la concesión gratuita del uso de una mansión, según reveló el semanario 'Oggi'.

Se entiende así la deportividad con la que la 'ex' Pascale se tomó la noticia del posible matrimonio de su anterior novio. «Sin rencores. Estoy contenta de que tenga una condición sentimental que le lleve a la tranquilidad. Yo todavía le quiero, fue la persona más importante en una fase difícil de mi vida: cuando uno tiene veinte años y ya no es un adolescente pero tampoco una persona madura», declaró Pascale a 'La Repubblica', asegurando que, si le invitan, irá a la boda y se fumará un porro en la celebración, como gesto de «desobediencia civil»·.