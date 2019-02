Queda inaugurada la operación bikini 2019

Perder peso significa disminuir lo que pesa el cuerpo, que está compuesto por agua, músculos, huesos, grasa, etc. “Para perder peso rápidamente, lo que la mayoría de la gente hace es restringir las calorías ingeridas o hacer ejercicios de cardio constantemente, ya que su mentalidad es quemar calorías, lo que no significa que sea lo mejor”, dice Fercasy.

Perder grasa hace referencia a la disminución de la cantidad de grasa que está en el cuerpo, “ella es la responsable del aumento de tallas”, explica la doctora, quien recomienda “hacer ejercicio y una dieta rica en proteínas y verduras, el tándem perfecto para perder grasa y, por consiguiente, volumen”.

Adelgazar es perder volumen sobrante y no kilos; es bajar de talla, no de peso. Lo fundamental no es el peso sino la proporción de grasa en el cuerpo.

La grasa pesa menos que el músculo, “pero ocupa mucho más espacio por lo que si haces ejercicio se puede notar que se baja de peso, pero el cuerpo se está reorganizando por dentro y se baja de talla y reduce volumen”, dice.

Se habla de dietas relámpago que prometen una pérdida de varios kilos de peso en muy poco tiempo. Es importante entender que lo que se está perdiendo aquí no es grasa, sino masa muscular y agua.

“Estas fórmulas suelen tener un efecto rebote: cuando al cuerpo se le priva de ciertos alimentos, el metabolismo se ralentizará y la energía pasará a obtenerse de la masa muscular”, advierte la doctora Fercasy.

Si lo que se desea es obtener unos resultados a largo plazo, la opción elegida debe ser la de perder volumen y grasa, a la vez que se conserva el músculo.