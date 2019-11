John Legend, el hombre más sexy del 2019

«Cuando me lo dijeron me sentí emocionado y a la vez un poco asustado porque conlleva mucha presión», dice el cantante a People. «Todo el mundo se va a parar a analizarme para ver si soy lo suficientemente sexy como para tener este título. Además, he obtenido el título después de Idris Elba, lo que no es justo para mí», añade, haciendo referencia a como el actor Idris Elba fue seleccionado como el hombre más sexy durante el 2018.

Dos portadas diferentes de este número tan especial han sido lanzadas por People. En la primera, que dice ‘El hombre vivo más sexy’ aparece Legend completamente empapado, saliendo de una piscina con una camisa vaquera desabotonada. En la segunda, el cantante posa con un traje que realza su figura. Esta es la edición numero treinta y cuatro de este título, que fue otorgado por primera vez a Mel Gibson en 1985.

La reacción de Chrissy Teigen

Después de conocer la noticia, Chrissy Teigen, esposa de Legend, no ha dudado en acudir a sus redes sociales para felicitar a su pareja y bromear con su nuevo título: «Ya no tengo que guardar el secreto. ¡He cumplido mi sueño de haber tenido sexo con el hombre vivo más sexy según People! ¡Qué honor!», ha escrito, actualizando también su biografía de Twitter, en la que ahora puede leerse: «Durmiendo actualmente con el hombre más sexy según People». Y después, Chrissy ha seguido bromeando, compartiendo un vídeo de sus hijos viendo una película con la frase: «A los niños... no les importa». ¡Una divertida forma de dar la noticia y celebrarlo!.