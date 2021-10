Aurah Ruiz, preocupada por la salud de su hijo: «Tengo mucho miedo»

Aurah Ruiz se ha sincerado con sus seguidores y ha confesado su preocupación por la salud de su hijo en común con Jesé Rodríguez.

Concretamente, la canaria ha hablado sobre este tema en su último capítulo de 'mtmad', donde se ha confesado como nunca con sus miles de fans. Y es que, algunos de los seguidores de Aurah se han dado cuenta de que la joven ha estado mucho más desaparecida de lo habitual en las redes sociales.

Después de desconectar de la rutina diaria en un impresionante hotel de lujo, esta semana, Aurah Ruiz se ha visto obligada a cambiar de mood de manera radical. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha sufrido un terrible susto que le ha hecho estar muy preocupada en los últimos días. En la clase de Nyan ha habido un caso de coronavirus y el pequeño ha tenido que guardar cuarentena y someterse a varias pruebas para saber si es positivo. Muy asustada, la canaria se sincera sobre el estado de salud de su hijo y nos cuenta en exclusiva cómo se encuentra tras lo ocurrido.

Aurah ha aclarado públicamente cómo se encuentra su hijo y ha tratado de calmar a todas aquellas personas que se han preocupado por ella durante los días que ha estado tan desaparecida. «Mi hijo está bien. Le han hecho un PCR con tan solo tres añitos.

No he podido ni ir a trabajar porque he estado cuidando a Nyan», ha señalado para terminar.