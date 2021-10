Aurah Ruiz abandona la que fue su primera casa

Aurah Ruiz ha decidido dejar atrás su vida para empezar una nueva etapa. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' y la que fuera pretendienta de 'MyHyV' ha hecho las maletas y ha abandonado la casa en la que vive. La canaria, que ha decidido apostar por su relación con Jesé Rodríguez, no ha podido evitar romper a llorar en plena mudanza.

No están siendo momentos fáciles para Aurah que, por amor, ha dejado atrás todo su pasado. Tres años de experiencias, momentos y vivencias que ahora no son más que recuerdos. Un hogar que para la canaria era mucho más que simples paredes, pues esa había sido su primera casa al salir del hospital con su hijo Nyan.

«Es muy duro porque salí de 'GH VIP' y me vine a vivir aquí por primera vez con mi hijo. Aquí fue donde empezó todo», ha señalado la joven con la voz completamente rota. Porque, aunque es consciente de que esta nueva etapa de la mano del futbolista no hará más que traerle cosas positivas, no ha podido evitar cierta nostalgia al decir adiós al que era su «refugio».

Una mudanza marcada por las lágrimas de Aurah, que ha hecho las maletas para dejar su piso de soltera y dar el gran paso de ir a vivir con Jesé Rodríguez, con quién por fin podrá disfrutar de la familia que tanto había deseado tener. «Sé que este cambio es para formar una vida, una familia y un camino», ha reconocido la influencer canaria que le tenía un apego especial a su piso.

Sin embargo, se trataba de una vivienda que, al vivir en pareja, se le empezaba a quedar pequeña a nivel de espacio. Por eso, ha decidido mudarse y marcharse a vivir a casa de Jesé Rodríguez.