Antonio Tejado, ascenso al olimpo de la televisión y caída al infierno de las drogas

El nombre de Antonio Tejado que resonaba en el pasado en los platós de televisión y en las páginas de revistas del corazón, hoy se encuentra en el epicentro de una inesperada tormenta después de haber sido detenido y encarcelado sin fianza por su presunta implicación en una red criminal dedicada al robo con violencia en viviendas de lujo en el Aljarafe sevillano. Entre los atracos, el de la residencia de su tía María del Monte el pasado agosto, detonante de la investigación de la Guardia Civil que coloca al excolaborador de televisión como autor intelectual del asalto. Un acontecimiento que marca un nuevo y oscuro capítulo en la tumultuosa vida de Tejado, retirado hace años del ojo público, después de protagonizar no pocas polémicas con infidelidades, demandas, drogas y alcohol.

A finales de agosto, cinco encapuchados entraban de madrugada en el hogar de María del Monte y de Inmaculada Casals. Después de maniatarlas y amenazarlas para obtener la combinación de la caja fuerte se hicieron con un jugoso botín. Antonio Tejado acudía a casa de su tía para consolarla después del terrible episodio del que todavía ambas siguen teniendo secuelas. Tejado pasó toda la mañana al lado de sus tías, calmándolas y acompañándolas. No solo eso, sino que les regaló un perro para que les hiciera compañía en aquellos delicados momentos. Poco podían imaginar entonces que él había sido el presunto autor intelectual de uno de los peores momentos de sus vidas, aunque pronto las investigaciones apuntaron hacia alguien de su entorno más cercano.

Antonio Tejado reaccionó a la detención como antes lo había hecho a sus polémicas televisivas: llorando. Y es que durante años fue protagonista de diferentes controversias en los platós en los que se inició precisamente de la mano de su tía, en el programa de Canal Sur 'La tarde con María'. Fue allí donde conoció a su primera pareja famosa, Chayo Mohedano, sobrina de Rocío Jurado. Se convierte así en personaje del corazón. Con la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano tuvo un hijo, Antonio, en noviembre de 2008, pero pronto, en marzo de 2009, llegó la ruptura. Comenzó entonces una batalla legal por la custodia del niño y una guerra mediática.

Aquel revuelo mediático supo aprovecharlo convirtiéndose en colaborador de programas como 'Sálvame' o 'Espejo Público' y en concursante de espacios como 'GH Dúo' o 'Supervivientes'. Una etapa tumultuosa sobre la que el propio Antonio Tejado habló en una entrevista concedida a la revista Lecturas, en la que confesó sus adicciones al alcohol y a las drogas: «Consumía cocaína todos los días, incluso para cosas sin sentido, como para ver la tele», decía.

En 2011 conoció a Alba Muñoz, que se convirtió en su esposa y con la que tuvo una hija, Emma. Juntos participaron en 2012 en la tercera temporada de 'Mujeres y hombres y viceversa' como asesores del amor. En 2014 participó en el programa de supervivencia donde sufrió una caída que le obligó a retirarse de urgencia. Volvería en 2016, después de haber puesto punto final a su matrimonio con Alba, donde otra caída le haría abandonar. Un nuevo incidente que despertó sospechas de montaje.

Tras su separación, Antonio continúa con su vida de desenfreno que vivió uno de sus momentos álgidos durante sus noviazgos con Ylenia Padilla o María Jesús Ruiz, con quienes mantuvo breves idilios que también terminaron de manera tormentosa. Llegó entonces el momento de la contrición y la confesión pública de sus adicciones. Una lucha contra el alcoholismo y las drogas que se convirtió en una constante en su vida.

Tras su detención, todo su entorno ha quedado conmocionado, sin embargo hay una de sus exparejas a la que no parece haberle cogido por sorpresa. Se trata de Candela Acevedo, con quien tuvo un enfrentamiento judicial cuyos detalles nunca trascendieron pero que dejó huella en la joven. «Tuve un juicio contra él y lo perdió. No te puedo contar detalles porque no se hizo público y es algo privado, pero desde entonces no sé nada de él, ni quiero», ha dicho en declaraciones a La Razón. «A mí ya no me sorprende nada malo de lo que haga. Después de todo lo que he vivido con él, yo me espero de todo», ha afirmado.