Año nuevo, propósitos nuevos

Incrementa la productividad y la felicidad

“El propósito de este libro es compartir lo que hemos aprendido sobre los comportamientos que hacen que los mejores líderes sean lo que son y cómo todo el mundo puede poner estos comportamientos en práctica a través de la exploración y los fundamentos científicos de nuestra compañía”, explican los autores.

Para lograr una motivación en nosotros mismos, llenar un posible vacío interior y encontrar un sentido a la vida a través de la relación con los otros, la directora técnica de Origen (Clínica de psicología y psiquiatría), Pilar Conde, propone la motivación intrínseca, el “coaching” para encontrarse a uno mismo.

La psicóloga deja estas cinco claves para aquellas personas que ya tienen pensados sus propósitos de Año Nuevo:

- Fija las metas, defínelas y ponles fecha: Concreta el propósito y ponle fecha de inicio, así como la periodicidad de cumplimiento, si se trata de una tarea.

- Visualiza tu objetivo: Si se has cumplido el propósito, continúa esforzándote. Un fallo puntual no es un fracaso definitivo, a no ser que se rompan las reglas o se reinventen según las conveniencias de uno mismo. El compromiso con tu objetivo te mantendrá en la acción.