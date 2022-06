Ana Rosa Quintana / Periodista «Fue precioso por el cariño recibido, pero me lo podía haber evitado» La productora y presentadora ha reaparecido espléndida con el cabello corto y de rubio platino

Ana Rosa Quintana, entre Joaquín Prat y Sonsoles Ónega. / r. c.

Desde que el pasado mes de noviembre Ana Rosa Quintana anunciara que padecía cáncer de mama y que se retiraba para centrarse en su curación, la hemos visto en contadas ocasiones y siempre con una imagen que recordaba a su habitual presencia al frente del 'Programa de Ana Rosa' que ella conduce. Por eso ha sido tan sorprendente la nueva imagen que ha lucido en la fiesta de verano que este fin de semana ha celebrado la productora audiovisual Unicorn Content: con el cabello muy corto y de rubio platino. Después de siete meses alejada de la pequeña pantalla, se queda con lo bueno: «Ha sido precioso por el cariño recibido, pero me lo podía haber evitado», ha dicho con su característico sentido del humor.

La periodista ha sentido en todo momento el apoyo de los suyos y eso le ha dado fuerzas: «He sentido el cariño de todos los compañeros, ha sido impresionante, porque al final es mucho tiempo, han sido siete meses… Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor…», comentaba con una sonrisa. Una actitud que se veía reflejada en su imagen ya que tal como explicaba había hecho «de la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino, todavía estoy a mitad de camino… pero esto no estaba calculado».

Animada «Viene un otoño caliente. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar, que espero que pase lo que yo quiero que pase»

Ha estado en todo momento acompañada por sus compañeros y no ha dudado en acercarse a saludar y responder a los medios de comunicación arropada por Joaquín Prat, Anta Terradillos, Patricia Pardo, Sonsoles Ónega y María Rey. Un momento en el que ha reconocido que el tratamiento ha sido duro aunque lo ha llevado bastante bien. El reencuentro ha sido muy emocionante. «Llevaba sin ver a mis compañeros un montón de tiempo, con tantas cosas de la covid-19, sexta ola… pues no he ido por la tele. Muy emocionante, la verdad», ha asegurado.

El programa, «sobre ruedas»

Además, ha aprovechado el momento para reconocer la labor que han desempeñado al frente del programa que lleva su nombre: «Han hecho un trabajado impresionante, y con la tranquilidad de decir el programa va sobre ruedas y yo en casita observando… pero tengo muchas ideas, ¿eh?».

Hace un mes era Joaquín Prat el que daba la buena noticia de la vuelta de 'la jefa'. «Podemos decir que en septiembre ya estará aquí», explicaba justo cuando Ana Rosa volvía a retomar poco a poco su vida. Ahora, ha sido ella misma la que ha confirmado que ya está pensando en lo que hará: «Viene un otoño caliente. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar, que espero que pase lo que yo quiero que pase».