El actor Rodolfo Sancho se disculpa por su actitud «prepotente» tras visitar a su hijo en la cárcel

La imagen que mostró Rodolfo Sancho ayer cuando abandonó la prisión de Koh Samui, en Tailandia, chocó a todos los periodistas que aguardaban pacientemente la salida del actor. Sancho había acudido a la cárcel para visitar a su hijo Daniel, que se encuentra en prisión preventiva desde hace un mes tras confesar el asesinato y descuartizamiento del médico Edwin Arrieta.

Después de tres horas de encuentro entre padre e hijo, el actor salió por la puerta con un gesto más serio del habitual. «Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí», dijo ante las cámaras.

A los presentes les sorprendió el tono del mensaje y hoy Rodolfo Sancho se ha querido disculpar por ello en su segunda visita a la prisión de Koh Samui. «Ayer salí de vivir un momento complicado ahí dentro. La imagen que di fue dura y prepotente, sabéis que siempre he tenido una sonrisa para vosotros, es un momento duro y complicado».

Más allá del incidente con los periodistas tras reunirse con su hijo Daniel, el actor quiso «dejar claro» que el revuelo generado por el crimen de su descendiente «no viene incitado ni por mí ni por mi familia». También aprovechó para mandar su «más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor».

La estancia de Rodolfo Sancho en Tailandia será breve y se espera que regrese a España este sábado, según informó ayer Telecinco. La madre de Daniel, Silvia Bronchalo, continúa en el país asiático y visita a su hijo prácticamente a diario.