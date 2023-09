Rodolfo Sancho tras visitar a su hijo: «No van a conseguir lágrimas de mi»

Un mes después de que Daniel Sancho entrase en la cárcel de Koh Samui acusado de asesinato, Rodolfo Sancho se ha personado en Tailandia. Tras unos días haciendo gestiones con sus abogados, esta mañana por fin se ha producido el esperado reencuentro entre padre e hijo. El actor ha llegado a la prisión con gesto serio, polo negro y gafas oscuras de sol. Ha entrado rápidamente sin hacer declaraciones acompañado del abogado que ha contratado, Marcos García Montes, el hijo de este, Marcos García Ortega, y una asistenta tailandesa.

El encuentro se ha alargado mucho más de lo previsto. En principio, las normas de la cárcel estipulan que las visitas solo pueden ser de 15 minutos y ambos deben estar separados por una mampara de cristal. Pero en este caso, Rodolfo Sancho ha pasado tres horas con su hijo, por lo que se cree que ha podido acudir acompañado por alguien de la embajada española en Tailandia.

A su salida de la cárcel el actor ha hecho unas declaraciones a los medios allí presentes, entre ellos, las cámaras de 'El programa de verano', de Telecinco. «Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy por los suelos llorando, eso no soy yo. Hay dos formas para tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mi», ha sentenciado el actor.

Está previsto que la estancia de Rodolfo Sancho en Tailandia sea más breve que la de Silvia Bronchalo, y es posible que abandone el país en los próximos días. Sin embargo, el día 30 de septiembre es otra de las fechas marcadas en el calendario porque si él tiene buen comportamiento podrá tener un vis a vis con varios miembros de su familia y podrá comer con ellos y abrazarse.