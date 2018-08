Zapatero cree que es el momento oportuno para exhumar a Franco

José R. Sánchez / San Bartolomé

Afiliados y simpatizantes socialistas mantuvieron ayer en la bodega La Florida, junto a La Geria, un encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente nacional, quien se detuvo a valorar la exhumación de Franco y el conflicto catalán. Ánimo al PSOE a tomar la presidencia canaria el próximo año.

De la salida de Franco del Valle de Los Caídos dijo que «es una decisión que hace nuestra democracia más fuerte, que consolida raíces democráticas, a la sociedad española y que es consecuencia de una buena transición democrática», con varias generaciones, añadiendo que «me parece extraordinariamente positivo, que las generaciones más jóvenes completen esta tarea».

«En los primeros 20 años de la transición democrática hubo una prudencia razonable; y ni mi generación, ni la que ahora está completando esta tarea deben censurar a quiénes hicieron la transición y no resolvieron algunas cosas», destacando que «fueron legando un poso a las nuevas generaciones de más afán democrático, de perfeccionar la democracia», incluyendo la exhumación del dictador, que «no es una reivindicación contra nadie, que es en favor de las buenas raíces democráticas». Criticó que no haya mayor consenso sobre el tema y aprovechó para criticar a la Fundación Francisco Franco, cuyos rectores «podrían valorar que la democracia no les ha tratado mal».

Del conflicto catalán dijo que «el Gobierno sabe lo que tiene que hacer», indicando que «hay que cerrar la herida del 1 de octubre, que fue importante; y solo la política y solo el dialogo nos van a dar una solución, no será el derecho penal el que nos va a dar solución política a un grave problema político».

Dio respaldo Zapatero a que Ángel Víctor Torres sea el candidato a ser el aspirante a presidir el Ejecutivo. «Estamos en la mejor oportunidad de toda la transición democrática para volver a tener un presidente socialista en Canarias; Ángel Víctor tiene una gran oportunidad», zanjó.