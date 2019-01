Vox conforma su ejecutiva en la capital grancanaria

El partido Vox ha designado a la que será la ejecutiva de la formación en Las Palmas de Gran Canaria y que trabajará de cara a las elecciones municipales del domingo 26 de mayo.

Se trata de una directiva local que se conformó la pasada semana después de que la provincial diese su visto bueno y estará dirigida por José Luis Moyano Fabián –administrador de fincas y empresario– y una de las principales cabezas visibles de Vox desde que se instaló de forma oficial en la isla. José Antonio Penichet Sánchez –abogado– ocupará el cargo de vicecoordinador local y será la mano derecha de Moyano en estos «duros meses de trabajo que quedan por delante antes de los comicios», como así lo definió el coordinador. Como vocales, estarán en este equipo de trabajo María Dolores Barderas García –licenciada en Filosofía–, Teresa Lorenzo Establier –letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1– y Eduardo C. López Mendoza –abogado–. «Esta es parte del equipo de trabajo que se va a encargar de trabajar en la capital grancanaria de cara a las elecciones pero hay mucha gente trabajando detrás que será importantísima debido a la enorme con la carga de trabajo que estamos teniendo», explicó Moyano.

La ejecutiva local «nace con el propósito de coordinar la ciudad más grande de la isla y, lógicamente, va a ser la que coordine también todos los trabajos que necesitamos llevar a cabo para presentarnos a las elecciones con plenas garantías. Estamos trabajando en un programa electoral específico para el municipio y, además, ofreceremos nuestras aportaciones para la isla y el archipiélago», manifestó el responsable del partido conservador. «Contamos con gente del mundo del derecho y economistas, principalmente, en la ejecutiva, un dato que se traduce en la importancia que le daremos a la legalidad y el bienestar económico», apuntó.

Vox, que en la provincia de Las Palmas ya cuenta con cerca de 700 afiliados y «un montón de simpatizantes que, por su profesión de militares y guardias civiles no pueden estar inscritos con nosotros», aún no tiene fecha definida para la elaboración de las listas electorales: «Las mismas estarán confeccionadas cuando nos diga el partido y no tenemos ni idea de la fecha, pero calculamos que a finales de febrero tendremos alguna instrucción para ofrecérselas a nuestros votantes», aclaró Moyano. «Lo que sí garantizó es que «habrá un programa específico para un territorio singular como es el nuestro pero sin contradecir en nada al ideario nacional».