La última entrevista de Dulce Xérach Pérez: «La política es para una época, no para toda la vida» La exviceconsejera de Cultura y diputada reconoció en 2024 que el 'Me Too' la llevó a contar el acoso y abuso que sufrió en 1991

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:34 | Actualizado 11:45h.

Dulce Xerach Pérez falleció este viernes en Madrid a los 55 años. Durante más de una década su nombre estuvo estrechamente vinculado a la política cultural en Canarias, hasta que decidió retirarse de manera temprana y deliberada. En una entrevista concedida en 2024 al programa La Merienda de Televisión Canaria, resumía con claridad su forma de entender la vida pública: «La política es para una época, no para toda la vida».

Licenciada en Derecho y doctora en Arquitectura, Xerach fue durante años una figura clave en el desarrollo cultural de Tenerife. La más joven en acceder al Cabildo insular con apenas 25 años, impulsó proyectos hoy emblemáticos como el Auditorio, el Tenerife Espacio de las Artes o El Tanque. También fue directora general del Gabinete del presidente Adán Martín, viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias y diputada por Tenerife. «Pude cambiar un poquito el mundo, dando más cultura a la isla. Gracias a más gente, pero yo puse mi granito de arena», decía en esa conversación.

En esa misma entrevista también habló del precio de haber sido mujer en política. Recordó que el movimiento 'Me Too' la empujó a revelar que había sufrido abuso de poder y acoso por parte de un superior en 1991, una experiencia que la vetó en muchos espacios y la enfrentó a techos de cristal. «No se hará justicia. Lo que ocurrió hace veinte años no se va a solucionar ahora», confesaba, convencida de que la desigualdad persistía aunque menos visible.

Tras catorce años en la primera línea, decidió dar un paso al lado. Reconocía que la política se le había vuelto «aburrida» y que por salud mental había dejado incluso de leer las noticias. No sintió miedo, aseguraba, porque tenía claro que quería prepararse para lo que vendría después: montó su propia empresa, se doctoró y se dedicó a la docencia universitaria y a la literatura, donde creó a la inspectora María Anchieta, protagonista de varias novelas negras.

Entre declaraciones y confesiones sobre su vida, Xerach también se permitió rescatar la dulzura de sus meriendas de infancia -galletas María con mantequilla y rosquetes compartidos con sus primas- y confesar que, aunque le costó desprenderse de la etiqueta de política, la vida fuera de ella le resultaba «maravillosa».

