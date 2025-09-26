Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Dulce Xerach, en una imagen de archivo. C7

La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural

Numerosas personalidades han compartido en redes mensajes de condolencias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:07

La noticia del fallecimiento de la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez (1969) ha impactado a toda la escena política y cultural del archipiélago. Uno de los primeros en manifestar sus condolencias ha sido el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que ha dedicado en redes unas palabras a la que también fuera directora general del Gabinete de Adán Martín.

«La partida de Dulce Xerach deja un vacío irremplazable. Una mujer comprometida con la cultura, la palabra y con nuestra tierra. Dulce no solo fue compañera, también fue una escritora de talla y defensora del patrimonio de nuestras islas. Su huella queda en cada biblioteca, centro cultural, en cada rincón donde se respire nuestra cultura.

Hoy despedimos a alguien que creyó en canarias, que luchó por ella. Mi abrazo más sincero a su familia, amistades, compañeros y a quienes admiraban su obra«.

  1. Ángel Víctor Torres Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

    «Una mujer defensora de nuestra cultura»

En la misma línea, el expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lamentó la pérdida en sus redes sociales:

«Este viernes nos sobresalta y sobrecoge la triste noticia del fallecimiento de Dulce Xerach, una mujer defensora de nuestra cultura y patrimonio histórico, como creadora y gestora pública.

Todo mi ánimo y cariño para familiares y amistades en estos durísimos momentos. Descanse en paz».

  1. Manuel Domínguez Vicepresidente del Gobierno de Canarias

    «Su pulso fue clave en proyectos emblemáticos»

También el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, expresó su pesar:

«Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Dulce Xerach, escritora y política tinerfeña que dedicó gran parte de su vida a la cultura y al servicio público.

Su impulso fue clave en proyectos emblemáticos como el Tenerife Espacio de las Artes, dejando una huella imborrable en la vida.

Descansa en paz. Mis condolencias a su familia y amigos».

