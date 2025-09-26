La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural Numerosas personalidades han compartido en redes mensajes de condolencias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:07 | Actualizado 10:39h. Compartir

La noticia del fallecimiento de la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez (1969) ha impactado a toda la escena política y cultural del archipiélago. Uno de los primeros en manifestar sus condolencias ha sido el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que ha dedicado en redes unas palabras a la que también fuera directora general del Gabinete de Adán Martín.

«La partida de Dulce Xerach deja un vacío irremplazable. Una mujer comprometida con la cultura, la palabra y con nuestra tierra. Dulce no solo fue compañera, también fue una escritora de talla y defensora del patrimonio de nuestras islas. Su huella queda en cada biblioteca, centro cultural, en cada rincón donde se respire nuestra cultura.

Hoy despedimos a alguien que creyó en canarias, que luchó por ella. Mi abrazo más sincero a su familia, amistades, compañeros y a quienes admiraban su obra«.

Ángel Víctor Torres Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática «Una mujer defensora de nuestra cultura»

En la misma línea, el expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lamentó la pérdida en sus redes sociales:

«Este viernes nos sobresalta y sobrecoge la triste noticia del fallecimiento de Dulce Xerach, una mujer defensora de nuestra cultura y patrimonio histórico, como creadora y gestora pública.

Todo mi ánimo y cariño para familiares y amistades en estos durísimos momentos. Descanse en paz».

Manuel Domínguez Vicepresidente del Gobierno de Canarias «Su pulso fue clave en proyectos emblemáticos»

También el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, expresó su pesar:

«Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Dulce Xerach, escritora y política tinerfeña que dedicó gran parte de su vida a la cultura y al servicio público.

Su impulso fue clave en proyectos emblemáticos como el Tenerife Espacio de las Artes, dejando una huella imborrable en la vida.

Descansa en paz. Mis condolencias a su familia y amigos».