La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural
Numerosas personalidades han compartido en redes mensajes de condolencias
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:07
La noticia del fallecimiento de la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez (1969) ha impactado a toda la escena política y cultural del archipiélago. Uno de los primeros en manifestar sus condolencias ha sido el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que ha dedicado en redes unas palabras a la que también fuera directora general del Gabinete de Adán Martín.
«La partida de Dulce Xerach deja un vacío irremplazable. Una mujer comprometida con la cultura, la palabra y con nuestra tierra. Dulce no solo fue compañera, también fue una escritora de talla y defensora del patrimonio de nuestras islas. Su huella queda en cada biblioteca, centro cultural, en cada rincón donde se respire nuestra cultura.
Hoy despedimos a alguien que creyó en canarias, que luchó por ella. Mi abrazo más sincero a su familia, amistades, compañeros y a quienes admiraban su obra«.
Ángel Víctor Torres Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
«Una mujer defensora de nuestra cultura»
En la misma línea, el expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lamentó la pérdida en sus redes sociales:
«Este viernes nos sobresalta y sobrecoge la triste noticia del fallecimiento de Dulce Xerach, una mujer defensora de nuestra cultura y patrimonio histórico, como creadora y gestora pública.
Todo mi ánimo y cariño para familiares y amistades en estos durísimos momentos. Descanse en paz».
Manuel Domínguez Vicepresidente del Gobierno de Canarias
«Su pulso fue clave en proyectos emblemáticos»
También el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, expresó su pesar:
«Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Dulce Xerach, escritora y política tinerfeña que dedicó gran parte de su vida a la cultura y al servicio público.
Su impulso fue clave en proyectos emblemáticos como el Tenerife Espacio de las Artes, dejando una huella imborrable en la vida.
Descansa en paz. Mis condolencias a su familia y amigos».
