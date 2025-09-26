Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:30 | Actualizado 10:41h. Compartir

Dulce Xerach Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 1969) ha fallecido este viernes en Madrid. Fue directora general del Gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, con Adán Martín en la Presidencia, viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, diputada por Tenerife y, tras su paso por la política, se centró en la gestión cultural y la literatura.

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, contaba con un Máster en Gestión de Empresas y es titulada en Gestión Cultural. Además, también era doctora en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid y estuvo casada con el arquitecto Fernando Martín Menis, hermano de Adán Martín.

Desde sus comienzos en el mundo de la política en el año 1995, Xerach se centró en el mundo de la cultura. Una de sus primeras iniciativas fue la recuperación de la obra del pintor surrealista Oscar Domínguez y la creación de un Centro de Arte Contemporáneo dedicado a su figura. Este centro pasaría a formar parte del conocido Tenerife Espacio de las Artes (TEA), uno de los lugares más representativos de Santa Cruz de Tenerife.

También fue creadora, promotora e impulsora del Espacio Cultural El Tanque y profesora en la Universidad Europea de Canarias. Además, fue presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife.

Como escritora creó el personaje de la inspectora María Anchieta. Robo en Sâo Paulo (2014), Asesinato en una playa de Londres (2015) y Secuestro en Hong Kong (2019) fueron algunas de sus obras.

Adán Martín, un amigo y mentor

La escritora sentía un profunda admiración por el expresidente, que no solo fue, en sus palabras, «el mejor jefe» de su vida, sino que también fue familia, amigo y mentor. En el aniversario de su muerte, Xerach explicaba en una publicación en redes cómo quiso mantener vivo su recuerdo a través de la literatura: «Decidí inmortalizarlo como personaje en mi serie de novela negra (...) en una conversación, su visión de futuro y su forma de entender el servicio público brillan una vez más además», explica. «Adán sigue presente en nuestras vidas, y su ausencia solo refuerza cuánto necesitamos hoy en día líderes como él».

