Torres: «El superávit será para los ciudadanos»

La autorización del uso del superávit a País Vasco, Navarra y Canarias ha sido incluida por el Gobierno de España en una disposición adicional del decreto ley que regula el reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para que las comunidades autónomas afronten las consecuencias de la crisis sanitaria, una distribución que al presidente Torres le parece que ha mejorado.

En un comunicado, el presidente autonómico subraya que la utilización del superávit autonómico se había acordado el 13 de mayo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con la aprobación de este decreto, pendiente de ratificación por el Congreso, "es un hecho reglado".

Se trata de "una medida histórica" porque es la primera vez desde que en 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria que estos fondos no gastados en el ejercicio, que en el caso de Canarias ascienden a 321 millones de euros en 2019, podrán usarse "no para pagar deuda, no para los bancos", sino "para los ciudadanos, para el gasto corriente y para la aminoración de los ingresos". En cuanto al reparto del fondo de 16.000 millones de euros, Ángel Víctor Torres ha afirmado que "se mejora la primera propuesta de distribución".

Canarias pidió que se tuvieran en cuenta todos los test efectuados como criterio de reparto de la parte destinada a sanidad, y no solo los test PCR positivos, que hubiera fondos específicos para educación y un fondo específico para transportes, y las tres demandas han sido consideradas, ha señalado Torres.

Del fondo de 800 millones para transporte, corresponden a Canarias 32 millones de euros para el transporte interurbano, que es competencia de los cabildos, ha subrayado el presidente.