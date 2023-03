«Tito Berni» como excusa para el ¡Y tú más!

Desde el pasado 14 de febrero apenas hay debate político en el que no surja el caso Mediador, y a medida que se han ido conociendo los detalles de la trama las andanzas del exdiputado del PSOE canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo se han convertido en omnipresentes en todas las sesiones del Congreso.

La oposición no pierde ocasión de sacar a colación a «Tito Berni» como arma arrojadiza contra el PSOE, sea cual sea el objeto de debate, mientras los socialistas se escudan en su rápida actuación para deshacerse de la manzana podrida y contraatacan con la lista de los casos de corrupción que atañen a PP y a Vox.

Este miércoles no fue una excepción y la sesión de control al Gobierno volvió a llenar la Cámara Baja de acusaciones cruzadas y de reproches mutuos en toda la escala de tonos. Estaban previstas en el orden del día dos preguntas directas a miembros del Ejecutivo sobre el caso Mediador, pero no hubo que esperar tanto para que surgiera la batalla dialéctica que atravesó el pleno y que según el orador osciló entre la esgrima verbal y el burdo garrotazo.

Abrió la veda la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, que salpicó su intervención con alusiones a Tito Berni y las fiestas con prostitutas, en una pregunta al presidente sobre si las mujeres son una prioridad para el Gobierno. Sánchez recurrió entonces a la antigua relación de Núñez Feijóo con un narcotraficante gallego, Marcial Dorado, con quien el líder del PP aparecía navegando en unas fotos que salieron a la luz en 2013. «Nosotros podemos tener algún polizón en el barco, pero cuando eso sucede lo bajamos inmediatamente a tierra», señaló, «y le digo más: cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden», añadió.

A partir de ahí, el caso Mediador no dejó de planear sobre la sesión plenaria. En otra pregunta del PP sobre el nivel de confianza que genera la política económica del Ejecutivo, el diputado Carlos Rojas afeó al grupo socialista que Fuentes Curbelo haya sido ponente de la ley antifraude. «Así no puede pretender generar confianza este Gobierno_», afirmó.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, salpicó su pregunta de alusiones al caso Mediador. / efe

Ya en el turno de preguntas específicas sobre el caso Mediador -una a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otra al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska-, el diputado de Vox José María Figaredo subió el tono y acusó al PSOE de esconder a los diputados que asistieron a una cena con Fuentes Curbelo, a los que acusó directamente de gastar el dinero público en cocaína y prostitutas.

«Solo uno ha salido a la luz, pero los otros están escondidos en el grupo parlamentario», aseguró. El diputado de la extrema derecha afirmó que al PSOE «la corrupción le supura por cada uno de los poros» y se refirió del tirón a los ERE de Andalucía, a las rebajas de penas a los violadores, a la reforma del Código Penal para suavizar el delito de malversación, para acabar aludiendo a los trenes de Cantabria. «Dimitan y convoquen elecciones ya», reclamó.

De «vergonzosa» calificó la ministra Montero la intervención de Figaredo y le devolvió el golpe. «Es un auténtico desparpajo que hable de 'titos' siendo usted sobrino de Rodrigo Rato», dijo, «ya quisiera poder comparar su grupo parlamentario con el mío, que es un grupo honesto», añadió.

La titular de Hacienda advirtió que la «cacería» de diputados socialistas que pretende hacer Vox no le va a salir bien. «Nosotros cuando tenemos un caso de irregularidades en el grupo lo expulsamos del partido y le obligamos a que entregue el acta», indicó, «pero entre sus filas de sientan diputados como Espinosa de los Monteros, condenado por el Supremo por no pagar su casa, o González Coello, inhabilitado por graves irregularidades contables. Lecciones, ninguna», añadió Montero.

Le siguió en el turno la diputada del PP por Santa Cruz de tenerife Ana Zurita, quien acusó a a Grande Marlaska de mentir cuando asegura que no sabía que había una investigación abierta sobre Fuentes Curbelo. «Sabemos que hay denuncias desde hace más de un año por el auto del juzgado y usted dice que no lo sabía, pero eso no se lo cree nadie», expuso la parlamentaria canaria, «está claro que el Gobierno ha ocultado información para minimizar los daños a las puertas de unas elecciones», añadió.

El ministro de Interior respondió a la acusación ratificando que se enteró del caso Mediador por la prensa el día que salió a la luz. «Ese día me enteré igualmente por la prensa de que a mi antecesor en el cargo la Fiscalía le pide 15 años de cárcel por uno de los hechos más graves de la democracia», señaló en referencia al exministro Jorge Fernández Díaz y su implicación en el caso Kitchen de espionaje de Estado, «supongo que me hace esa pregunta porque cree que el Ministerio de Interior actual es como los suyos, y es totalmente lo contrario», recalcó Grande Marlaska.