Terremoto con réplicas hasta en Canarias

Andalucía no tiene partidos nacionalistas; Andalucía no cuenta con un partido uniprovincial que logra tres escaños y puede decidir la gobernabilidad; Andalucía no cuenta en sus elecciones con unas diputaciones con voto directo, como sí ocurre con los cabildos... pero unas elecciones en Andalucía tienen impacto a nivel nacional, lo que significa que también se dejan sentir en Canarias. Y más aún si lo que se produce es un seísmo político, porque entonces las réplicas llegan con claridad a los sismógrafos de la política en el archipiélago.

Partido Socialista

Ferraz llamó a los barones socialistas para que echasen una mano a Juan Espadas y hasta Andalucía se fue Ángel Víctor Torres. El recuento de anoche pilló al presidente canario y líder del PSOE en las islas viendo en el Heliodoro Rodríguez López el partido ante el Girona y, entre sobresalto y sobresalto futbolístico, seguramente mascullaba un resultado que es un absoluto desastre para el PSOE. Pero no solo para el PSOE andaluz sino para la marca nacional. En Canarias el voto, sobre todo en islas como Gran Canaria, suele ir de la mano de las tendencias estatales, haciendo que las olas a favor o en contra sean todavía más intensas. Casi tsunamis. Con lo ocurrido ayer, el PSOE canario tendrá que medir ahora si contar con el propio Sánchez en la campaña de 2023 puede darle o quitarle votos. Y esa reflexión vale también para el posible envío de Carolina Darias como candidata a la alcaldía de la capital grancanaria. En su caso, todo pasaría por una hipotética crisis de gobierno que Sánchez activaría como revulsivo ante este aciago 19J.

Partido Popular.

Mejor no pueden irle las cosas a Manuel Domínguez, que accedió a la presidencia del PP en Canarias a comienzos de año en una operación supervisada por el entonces todopoderoso Teodoro García Egea y el propio Pablo Casado y que a las primeras de cambio se encontró con que ambos ya no estaban en Génova. El PP vive ahora un momento dulce y, espoleado por el resultado de ayer, tiene que resolver incógnitas electorales de gran calado como sus candidatos en municipios de gran valor político y que son determinantes en el recuento de votos al Parlamento y al Cabildo. Es el caso de la capital grancanaria y Telde. Mientras se resuelven esas ecuaciones, el PP ve en Andalucía cómo los mensajes centristas, digamos que de 'normalidad', el discurso marcadamente autonomista y separarse de Vox dan resultado. Y otra clave de la campaña andaluza que seguramente copiará el PP canario: todo lo que sea cargar las tintas contra Sánchez asegura a día de hoy crecer en votos.

Coalición Canaria

Todo lo que sea que crezca el PP le viene mal al partido que lidera Fernando Clavijo, sobre todo si se confirma que el nuevo PP canario pretende salir en 2023 sin complejos a por los votos y tratando de recuperar terreno en Tenerife, donde en demasiadas ocasiones ha sido casi una 'muleta' de los nacionalistas. Si el PP sube demasiado en unas generales, Coalición puede ser irrelevante en las Cortes y eso es algo que CC, tras perder el poder en las islas, no puede consentir. Otra clave: en las previsiones de casi todos estaba que Vox iba a tener un resultado mucho mejor en Andalucía y lo ocurrido ayer obliga a preguntarse si en 2023 en el Parlamento puede ser también irrelevante en el escenario regional, porque si así fuera a costa de que el PP crezca mucho, CC igualmente vería como sus cálculos no salen.

Nueva Canarias

El partido de Román Rodríguez ha sido aliado del PSOE en las Cortes y lo es en el Gobierno de Canarias. Como fuerza progresista, una recuperación espectacular como la vivida ayer por el PP no es de su agrado. Pero hay un matiz respecto a CC: NC lleva unos meses marcando distancia de Sánchez y los suyos, sobre todo en decisiones tan polémicas como el giro en torno al contencioso del Sáhara occidental. Y en asuntos como la defensa del fuero canario, NC también ha criticado posiciones de ministros socialistas. Así las cosas, veremos probablemente un mayor acento en lo que NC define como «canarismo progresista».

Unidas Podemos... y fracturas varias

El resultado de ayer deja claro que las divisiones no son buenas para la izquierda, y menos aún si vienen revestidas de personalismos y con agrios enfrentamientos. Es lo que ha ido pasando en los últimos meses en Canarias, con Alberto Rodríguez defendiendo un nuevo proyecto, con Meri Pita criticando abierta a sus excompañeros y con Javier Doreste anunciando que no quiere repetir. Divide y vencerás... pero aquí se dividen ellos mismos para caer derrotados.