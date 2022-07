Salvamento Marítimo consigue un refuerzo de tripulación estable tras 10 años de polémicas

Las operaciones conjuntas, un lastre para los rescates

El protocolo de rescate ya era complejo desde la creación del Centro de Coordinación de Emergencias, con el consecuente coste de vidas humanas. Ahora, Salvamento Marítimo ve todavía un mayor «lastre» con el refuerzo de las operaciones conjuntas con las patrulleras marroquíes.

El problema, afirma Ismael Furió, es que cuando se produce un aviso no tienen potestad para salir al mar hasta que la central decida a quién corresponde el rescate. Tampoco hay comunicación con las autoridades del país alauita, que no tienen medios suficientes, ni protocolo de actuación ni reportan si han tenido éxito en la intervención o se ha hundido la patera. «Esto se nos complica, por otro lado, a nivel técnico, porque a veces se nos activa después de que Marruecos no haya encontrado a la embarcación, y no es lo mismo reaccionar en 30 minutos que cinco horas después», añade.

Pese a que los trabajadores entienden que la inmigración es en parte una cuestión política, insisten en que los rescates deben ser siempre civiles y «lo más rápido posible». En este sentido, Furió desaprueba la apuesta por las unidades militares, menos preparadas que Salvamento para estas tareas. «Una vez en tierra, que se tomen las medidas que se deban, pero ya en seco», enfatiza. «Es tan absurdo como mandar policías en vez de bomberos a un edificio en llamas porque dentro hay traficantes, salvando las distancias».

Añade que, a su juicio, la estrategia para el control y externalización de las fronteras no desincentivará la inmigración.