«Tenemos que reflexionar para decidir hacia dónde queremos que vaya el sector turístico»

– ¿Qué va a hacer el Gobierno canario ante el anunciado aumento de las tasas aeroportuarias a partir de marzo de 2024?

– Aena va a subir las tasas aeroportuarias un 4% pese a que la entidad ha obtenido beneficios con respecto al periodo prepandemia y Canarias tiene que rechazarlo frontalmente por dos cuestiones: primero, porque tenemos un hecho diferencial, somos un territorio fragmentado de la realidad continental y salvo que al Ministerio se le ocurra otra fórmula para que entremos y salgamos de las islas, los canarios solo podemos utilizar el avión. Además, porque somos un destino turístico sensible a todo lo que pase en materia de conectividad aérea por ese hecho diferencial, que ya nos está restando competitividad no solo con respecto a otros destinos españoles sino también ya con otros destinos internacionales como Túnez o Egipto, cuyas tasas aeroportuarias son inferiores a las que se pretenden imponer en España. Lo que exigimos al Gobierno español, que sabemos que está en funciones, es que se exceptúe a Canarias de esas subidas injustificadas y que nos dé entrada en el consejo de administración de Aena, como prevé el Estatuto de Autonomía de 2018, para que tengamos voto sobre esa subida que prevé el organismo gestor de los aeropuertos.

– El 1 de enero de 2024 entra en vigor el impuesto sobre los derechos de emisión en el espacio aéreo europeo, que afecta a los vuelos entre Canarias y los países de la UE, Reino Unido y Suiza. ¿Cómo va a afectar a la competitividad del sector turístico?

– Puede afectar de muchas maneras porque las compañías se están enfrentando a pérdidas debido principalmente al incremento del precio del carburante, y eso repercute en el precio final del turista en destino. Si tenemos en cuenta que el 65% de los turistas que llegan a Canarias son asalariados que están sufriendo un contexto inflacionista, es decir, están perdiendo poder adquisitivo, y los precios de avión siguen subiendo, Canarias puede perder clientes para esos 9,7 millones de plazas aéreas que tenemos programadas. El otro impuesto europeo, la tasa al queroseno, también puede suponer pérdidas y cancelaciones. Tenemos que estimar cuánto podría resentirse el sector pero ya estamos notando que para este invierno las reservas se están ralentizando en los principales mercados que han anunciado que entrarán en recesión, como Alemania y Reino Unido, que también son nuestros principales mercados emisores.

– El verano está teniendo altos índices de ocupación. ¿Qué datos maneja la Consejería?

– Para este verano estamos en un entorno de crecimiento de un 3,4% respecto a 2019, pero además esperamos que a final de año se bata el récord que no se batía desde 2017 de alcanzar los 16 millones de turistas. Pero la cifra no es lo importante, donde debemos poner el foco es en que batiríamos el récord de 19.000 millones de facturación en el sector turístico canario y eso nos sitúa en otra posición respecto a España. Canarias está tirando del empleo y no estamos siendo conscientes de lo que supone el sector turístico canario en la balanza nacional respecto al sector terciario. Cuando Canarias llegue a esos 19.000 millones, muy probablemente superemos a Cataluña y nos situamos como la comunidad autónoma donde más recaudación en el gasto turístico se produce y por tanto tenemos que empezar a exigir ya otra serie de cuestiones vinculadas a Ertes en el sector turístico y a planes específicos que incrementen la competitividad de nuestro sector.

– Se han recuperado los niveles prepandemia excepto en Gran Canaria, que sigue por debajo de 2019. ¿A qué se debe?

– Tenemos que analizar con el Patronato de Turismo de Gran Canaria cuáles son los motivos, pero es verdad que han bajado mucho sus principales mercados, el alemán y también los nórdicos, y aunque todavía no he tenido ocasión de despachar con el consejero, su estrategia turística pasa por diversificar los mercados y expandirse hacia el Este para compensar la pérdida en estos dos grandes mercados. Hace falta una estrategia, como también en La Palma, donde la situación es dramática porque han perdido el 50% de la conectividad y su principal zona turística y el sector está sufriendo. Hay que hacer más hincapié en estas dos islas.

– ¿La tasa turística por pernoctación que el anterior Gobierno tenía previsto implantar queda totalmente descartada?

– Una tasa tiene que ser finalista, se tiene que dedicar a algo en concreto. Recaudar por recaudar teniendo un exceso de recaudación y una falta de ejecución palpable de los recursos públicos por parte del Gobierno anterior, me parece un disparate. ¿Por qué lo aplica Cataluña o lo aplica Baleares? Pues porque ellos tienen IVA y no un sistema diferenciado de recaudación como tenemos los canarios con el IGIC, su recaudación turística va una bolsa común que luego se reparte en el resto de comunidades autónomas por el sistema de solidaridad fiscal. En Canarias tenemos el IGIC, todo lo que recaudamos va a la bolsa común del Gobierno de Canarias, es decir, lo que para un turista aquí se queda en Canarias, nosotros no lo repartimos con el resto del territorio nacional y por tanto para hablar de una tasa tendríamos que hablar de una finalidad. Soy partidaria de implementar ciertas tasas, por ejemplo, como ya se hace para la visita de parques nacionales, para la visita de parques naturales que puedan compensar en el territorio. Y soy muy partidaria de la responsabilidad social corporativa, es decir, si Canarias genera una huella de carbono por la emisión de CO2 de los aviones necesarios para la conectividad soy partidaria de compensar esa huella de carbono con los operadores en territorio a través de la responsabilidad social corporativa y que repercuta en proyectos de interés para regenerar espacios públicos turísticos, espacios naturales, o para la empleabilidad de sectores con problemas. Analicemos cuáles son los proyectos en los que podríamos regenerar territorio o recualificar a mayores a 55, de eso sí soy partidaria porque tendría un beneficio directo en el territorio. Pero recaudar por recaudar no lo veo.

– Ha dicho que hay que ponerle el cascabel al gato del alquiler vacacional. ¿Ese cascabel es una regulación más restrictiva?

– Me gusta explicar que el alquiler vacacional no lo considero un problema, sino un fenómeno que ha venido para quedarse y que hay que regular. ¿Cómo vamos a regularlo? El alquiler vacacional surge de una economía social colaborativa, alguien tiene un piso y para tener una renta complementaria lo alquila a personas que vienen de vacaciones y prefieren un casa antes que un hotel o un apartamento. Lo hemos reconocido como actividad turística pero ahí juegan también un papel fundamental las áreas de urbanismo de los ayuntamientos y de vivienda del Gobierno de Canarias, y esas tres patas tienen que estar presentes en la mesa de negociación. Porque no solo afecta al sector turístico ni vacacional. Se está produciendo un fenómeno de residencialización de las áreas turísticas que están perdiendo plazas extrahoteleras y al mismo tiempo vemos la turistificación de zonas residenciales, convirtiéndose en zonas turísticas aquellas cuyo suelo no lo permitía. Por tanto, tenemos que hacer una reflexión. Tenemos un órgano colegiado dentro del Consejo Canario de Turismo que es una comisión normativa que no funcionaba con el Gobierno anterior, del que forman parte la patronales turísticas, las cámaras de comercio, el alquiler vacacional, los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias. Y ahí tenemos que reflexionar para ver dónde queremos que vaya el sector turístico en su conjunto y la política de urbanismo y de vivienda en Canarias. No es fácil y por eso digo que hay que ponerle el cascabel al gato.

Ampliar De León espera que a final de año Canarias bata un record con 16 millones de turistas. Cober

– Se ha referido a la residencialización de las áreas turísticas, propietarios que viven en apartamentos destinados al alquiler y que rompen la unidad de explotación. ¿A quién le corresponde solucionar eso?

– Tenemos que sentarnos a hablar sobre el uso de suelo turístico, creo que ahí estriban muchas de las soluciones. Los ayuntamientos, si quieren seguir haciendo uso del suelo turístico como tal y no romper la unidad de explotación también tendrán que ser conscientes de que el suelo residencial no puede contener suelo turístico. Ese es el debate que hay que abrir, cómo regulamos eso y llegamos a un punto de consenso entre las administraciones sin descansar en la administración más débil que soy consciente de que son los ayuntamientos. Ydesde Turismo articularemos todos los estudios para poner sobre la mesa qué esta pasando en Canarias, si realmente el alquiler residencial se está viendo afectado por el alquiler vacacional y en qué medida, o si ante los precios de los apartamentos y la escasez de vivienda el Gobierno de Canarias tiene que actuar con urgencia para habilitar soluciones habitacionales para satisfacer la demanda y hacer que bajen los precios del alquiler en el mercado doméstico. Todo esto hay que poner lo sobre la mesa.

– ¿Y eso conllevará cambios en las leyes vigentes?

– Sí, la agenda legislativa que vamos a presentar es tremendamente reformista porque queremos tocar desde el decreto de alquiler vacacional hasta la ley turística que data de 1996 o la ley de modernización e incentivos para renovar los espacios públicos turísticos. Es una agenda reformista y realista, con el horizonte de 2023-2024, siendo muy consciente de que los tiempos parlamentarios no son los tiempos políticos y que nos vamos a encontrar reticencias por el camino. Pero eso se soluciona con los órganos colegiados y dando audiencia, voz y voto a colectivos que no que no están acostumbrados a participar en este diálogo social como son los colectivos ambientalistas.

– ¿Cuál es la solución para los centros comerciales de zonas turísticas que están abandonados y en ruinas?

– La solución sin duda pasa por la formula publico privada, que legislemos para que haya un sistema de incentivos para que en todos esos centros comerciales ruinosos haya inversión privada y que las licencias que luego se van a pagar a los ayuntamientos a su vez repercutan en el suelo público turístico, aceras, carreteras, farolas y limpieza. Eso es lo que nos va a dar la excelencia, pero tenemos que hacerlo desde un marco normativo que incentive la renovación.

– ¿Se va a cambiar el sistema de Tax Free para la devolución del IGIC a los visitantes de terceros países?

– Por supuesto. El sistema que implantó el anterior Gobierno no solo era leonino sino que ha bajado el índice de retorno para esos turistas y hemos dejado de ser un destino atractivo para la devolución de esas compras. Me consta que la consejera de Hacienda y el vicepresidente se están reuniendo con los operadores y la Agencia Tributaria para ver cómo podemos mejorar el sistema y vender Canarias también como destino atractivo de compras.