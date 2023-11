El PSOE canario, pendiente del reparto de ministerios y altos cargos en el nuevo Gobierno

Superada la investidura y una vez que Pedro Sánchez asumió este viernes el cargo de presidente del Gobierno ante Felipe VI, oficializado con su publicación en el BOE, la atención política está puesta ahora en la composición del nuevo Gobierno. Son horas de cábalas y quinielas a la espera de que el propio Sánchez, que tiene la potestad exclusiva, desvele los nombres de sus ministros en los próximos días.

Los socialistas canarios deshojan la margarita, convencidos de que habrá un representante de las islas en el Consejo de Ministros, y todas las miradas apuntan a su secretario general y expresidente del Gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, que mantuvo al PSOE como la fuerza más votada en las islas el 28M pero se quedó fuera del Ejecutivo, desplazado por la alianza entre CC y PP. En las quinielas aparece bien colocado para la cartera de Administraciones Públicas, aunque también suena como posible ministro de Educación.

Torres, que ha tenido un papel activo de «asesoramiento» en la negociación del pacto con CC que dio a Sánchez el voto 179 y estuvo presente en el Congreso durante los dos días del debate de investidura, mantiene la prudencia, pero en todas las ocasiones en las que le han preguntado -que han sido unas cuantas en los últimos días- se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno contará con Canarias a la hora de componer su equipo, como ya hizo en la anterior legislatura, primero con Carolina Darias, que ocupó las carteras de Política Territorial y de Sanidad, y después con Héctor Gómez, que es aún ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones.

No faltan tampoco llamadas a evitar que se lancen las campanas al vuelo antes de tiempo, porque los ministerios son los que son -se espera que Sánchez mantenga los 22 actuales- y hay muchas cuotas políticas y territoriales que cumplir. Descontando el núcleo duro del anterior Gobierno que con toda probabilidad va a repetir y las carteras que acuerde con sus socios de Sumar, el margen con el que cuenta es estrecho para contentar a todos.

Segundo nivel

Las aspiraciones de los socialistas canarios no se limitan sin embargo al Consejo de Ministros, porque las opciones de acceder a cargos importantes de segundo nivel político no son tampoco nada desdeñables. En este caso, el nombre que más peso tiene es el de Antonio Olivera, el que fuera viceconsejero de Presidencia en el anterior Gobierno de Canarias y hombre de la máxima confianza de Torres, que podría ocupar una secretaría de Estado. Fuentes socialistas mantienen que las opciones de que Olivera sea nombrado secretario de Estado son sólidas al margen de que Torres sea o no designado ministro en el nuevo Gobierno.

Otro de los nombres que aparece en todas las quinielas entre los socialistas canarios es el de Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante once años hasta el pasado mes de julio, que se baraja como candidato con solvencia para presidir Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes.

Para próximo titular de la Delegación del Gobierno en Canarias también hay varios nombres sobre la mesa, aunque gana enteros el de Gustavo Matos, actual vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, cargo que ocupa desde el inicio de la legislatura autonómica tras haber presidido la Cámara entre 2019 y junio de 2023.