Por nuestra seguridad aérea

paz bernal / las palmas de gran canaria

Este el principal mensaje y la mayor contribución que espera hacer a la sociedad española la Asociación de Víctimas y Afectados del Vuelo JK5022, del que hoy se cumplen diez años. «La tragedia de aquel día me obligó a una elección personal: vivir con rencor o revertir a la sociedad con generosidad y esfuerzo toda la lucha por la verdad y la justicia en todos los ámbitos posibles de una catástrofe aérea como la del JK5022, una forma de encontrar justificación a 154 muertes, ellos se sacrificaron para que otros volaran más seguros. En definitiva, extraer de la tragedia el conocimiento para la seguridad de todos».

Así se expresa la actual presidenta, Pilar Vera, inmersa todo el fin de semana y hoy lunes en actos de todo tipo en homenaje y recuerdo de las personas fallecidas en aquel accidente del avión de Spanair que, en el caso de Gran Canaria, sumó un total de 84 muertos.

En la intervención más emotiva de todas las que ha tenido esta mujer, curtida en el esfuerzo y con el objetivo irrenunciable de encontrar la verda, Pilar Vera intervino en la noche del pasado sábado, cuando se celebró un concierto organizado por la asociación en recuerdo de los fallecidos en el auditorio AlfredoKrus. «Todavía nos parece un trágico y amargo sueño, del que nunca hubiéramos querido despertar... Han pasado 10 años de nuestra vida sin ellos y no nos acostumbramos a que el dolor se mitigue, al contrario, formamos parte de la vida que sigue inexcusablemente aunque cueste seguir viviendo sin entender por qué tuvieron que ser ellos los elegidos para ese viaje sin retorno con destino a la eternidad», dijo.

Recordando su incoporación a esta asociación, la presidenta explicó que «no podría sintetizar el calvario personal, profesional y social que ha sido no sólo afrontar el futuro judicial que se abría en aquellos momentos sino también las consecuencias de los problemas que tuvo desde su creación. Sólo la indomable voluntad de que la asociación no desapareciera, me empujó a cargarla a la espalda y en el alma, sin detenerme a pensar, ni por un segundo, en otra cosa que no fuera mantenerla viva, por encima y a costa de todo, incluso de hipotecar mi propia existencia futura como ha ocurrido. Y hemos trabajado como nunca podrán imaginarse, en la soledad del día a día, con la convicción profunda de que la tragedia del 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas en la que fallecieron 154 personas y sobrevivieron 18 fue evitable y que nuestra responsabilidad moral era que no volviera a repetirse. Cada aniversario pasado los hemos honrado públicamente ante los Monumentos erigidos en memoria y recuerdo de la tragedia del vuelo JK5022. Y en el décimo aniversario había que intentarlo, había que reunir a todos los componentes de la sociedad para homenajearlos a través de la música, lenguaje universal que llega al corazón y como bálsamo reparador para unas heridas que nunca cicatrizarán porque faltan todos y cada uno: 154 inocentes que no debieron irse tan dramáticamente».

«La isla de Gran Canaria que tanto lloró a sus hijos en los días siguientes a la tragedia los recuerda con la música, con canciones escritas desde el sentimiento y con artistas que sabrán ponerlo en cada una de sus interpretaciones. Desde la magnitud de todos los profesionales que estarán en el escenario hasta la fuerza de la presencia de todos los que estamos aquí, haremos posible que les lleguen sus notas musicales hasta donde estén con nuestro inalterable mensaje de amor y recuerdo perenne a cada uno de ellos, que siempre estarán en nuestros corazones. Muchas gracias a todos desde lo más profundo de mi corazón por acompañarnos a ellos y a nosotros», finalizó Vera el acto del sábado.

Hoy le esperan más actos de homenaje, pero no sólo en su isla sino también en Madrid, donde ocurrieron los terribles hechos.

La presidenta de la asociación también espera resultados de la comisión de investigación que se ha abierto en el Congreso de los Diputados este pasado mes de julio «porque por lo menos nos ha servido para poner cara a algunos de los responsables de este accidente y de los muchos impedimientos que hemos tenido en estos diez años», explica.