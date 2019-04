Policías y guardias civiles salieron otra vez a la calle por la equiparación

Miles de policías nacionales y guardias civiles de toda España se manifestaron este sábado en Madrid para mantener viva la llama de la lucha por su equiparación salarial con otros cuerpos policiales del país, como los Mozos de Escuadra catalanes o la Ertzaintza vasca. Entre los manifestantes hubo una nutrida representación de Canarias. Se organizó una expedición de 83 personas llegadas de todas las islas.

El objetivo principal de esta nueva protesta, convocada por Jusapol (Justicia Salarial Policial), es recordar al Gobierno de España y, de paso, a la sociedad en general, que con el acuerdo que cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones de guardias civiles firmaron en marzo pasado con el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), no se dio respuesta, ni de lejos, a la histórica reivindicación de la equiparación salarial.

Fuentes de Jusapol en Gran Canaria subrayan que lo que se rubricó en aquel acuerdo «fue una subida salarial, y no la equiparación real». Y que, de todas maneras, varios de los puntos que figuraban en aquel compromiso, en el mal llamado segundo tramo del acuerdo, no se están cumpliendo por el ejecutivo que sucedió al de Rajoy, el que hoy preside Pedro Sánchez.

Por ejemplo, explican que desde hace un año, desde el 12 de marzo de 2018, se quedaron fuera de aquel pacto los trabajadores de 2º actividad y reserva, que suman más de 13.000 familias que no han percibido ni un euro. ¿Por qué? Porque ese dinero de la subida pactada no se incluyó en el complemento específico general.

Protesta también Jusapol porque el actual gobierno nacional omite incluir la partida de 100 millones de euros correspondiente a 2019 y no da cuenta de la partida de los otros 100 millones del 2018 para la 2ª actividad y reserva. Critica además que se acalle la reclamación de los informes de la auditoría externa, que debieron haberse entregado en febrero último. Esos documentos no han sido presentados, pero se queja Jusapol de que el equipo del actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tampoco los pide. Y por último, esta asociación, que se declara apolítica y que nació con el único objetivo de conseguir la equiparación, tiene claro que los 807 millones de euros que se fijaron en ese acuerdo no son suficientes «para afrontar una equiparación con garantías».

Por tanto, salieron a la calle para recordar su disconformidad con aquel acuerdo de marzo de 2018, para denunciar, además, que, para colmo, tampoco se está cumpliendo, y para recordar, sobre todo, que se está dejando fiera a los trabajadores de segunda actividad y reserva.

Y esta manifestación pretende ser también una exhibición pública de que los policías y guardias civiles siguen unidos en esta lucha, y un aviso a navegantes para el gobierno que se forme tras las elecciones del 28 de abril de que Jusapol no se rinde en su defensa de la igualdad. «No nos dejaremos engañar de nuevo, porque falta mucho para la equiparación real», subrayan.