Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Fernando Clavijo en una intervención en el Parlamento de Canarias.
Fernando Clavijo en una intervención en el Parlamento de Canarias. EFE/ Miguel Barreto

El Pleno del Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado

El pleno continúa este miércoles con la presencia del presidente de Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:32

Comenta

El primer pleno de octubre termina este miércoles con la segunda jornada, en la que participará Fernando Clavijo. Las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno de Canarias giran en torno a dos asuntos: la vivienda y los compromisos del Estados con el archipiélago.

Este martes, Clavijo se reunió en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que arrancó varios compromisos de transferencias para Canarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  3. 3 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  4. 4 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  5. 5 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  7. 7 Condenado por delito electoral el exalcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña
  8. 8 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias
  9. 9 Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas
  10. 10 Nace Musapiel, el primer cuero vegetal canario con fibra de platanera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Pleno del Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado