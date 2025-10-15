El Pleno del Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
El pleno continúa este miércoles con la presencia del presidente de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:32
El primer pleno de octubre termina este miércoles con la segunda jornada, en la que participará Fernando Clavijo. Las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno de Canarias giran en torno a dos asuntos: la vivienda y los compromisos del Estados con el archipiélago.
Este martes, Clavijo se reunió en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que arrancó varios compromisos de transferencias para Canarias.