El Pleno del Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado El pleno continúa este miércoles con la presencia del presidente de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:32

El primer pleno de octubre termina este miércoles con la segunda jornada, en la que participará Fernando Clavijo. Las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno de Canarias giran en torno a dos asuntos: la vivienda y los compromisos del Estados con el archipiélago.

Este martes, Clavijo se reunió en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que arrancó varios compromisos de transferencias para Canarias.