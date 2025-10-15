Fernando Clavijo saca pecho por su política de vivienda: «Es rigurosa, seria y transparente» El pleno continúa este miércoles con la presencia del presidente de Canarias

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:39 | Actualizado 12:04h.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sacó pecho este miércoles en la segunda sesión del pleno del Parlamento de Canarias por su política de vivienda: «Es rigurosa, seria y transparente«.

Como respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, sobre su valoración de las medidas llevadas a cabo por su Ejecutivo ante una de las grandes problemáticas de la ciudadanía canaria, el presidente del Gobierno canario remarcó que no se tienen «varitas mágicas» para poder resolver esta situación, pero sí se está caminando hacia ello.

Por su parte, Franquis subrayó la realidad que viven los jóvenes que, a pesar de tener «un contrato indefinido», no pueden pagar su piso de alquiler, la de las familias que tienen que comparir piso o el caso de una jubilada que tuvo que ver «cómo fue expulsada de su vivienda porque se destinó a uso vacacional». Ante ello, opinó, Canarias se está convirtiendo en un «paraíso turístico» y en un «infierno» para los residentes. A este respecto cifró en «32.000 viviendas» las que han salido del mercado residencial para transferirse al uso turístico durante los últimos dos años.

Además, el diputado socialista remarcó que a pesar de la aprobación del «famoso decreto estrella de vivienda» que dejó «en manos de promotores privados» la política de vivienda, según datos del ISTAC, se pasó de 4.174 visados de dirección de obra a «2.434 menos que en el 2023«, por lo que indicó que »es falso« que el presidente diga que se construyó »más vivienda en 2024 que en 2023«.

El presidente canario pidió al diputado socialista que «no mezclara» los datos de visados de dirección de obras con las viviendas construidas, y puso como ejemplo al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, y en el que, a pesar de estar los socialistas en el poder «durante 10 años», es uno de los lugares en los que que los ciudadanos tienen más problemas para acceder a un inmueble.

Sin embargo, Franquis exigió a Clavijo que su gobierno «no mire para otro lado» y que deje de decir que la cuestión de la vivienda es «un problema de Europa».

No fue la única pregunta vinculada a la vivienda durante la sesión de control de este miércoles. El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista Luis Campos quiso saber qué hara el Ejecutivo para movilizar la vivienda vacía en Canarias, puesto que «la única solución habitacional» para la ciudadanía en la actualidad es «meterse a vivir en un contenedor» e incluso hay funcionarios que cuando se les destina a otra isla «tienen que compartir piso o alquilar una caravana para poder dormir bajo un techo».

Por su parte, el presidente canario remarcó que se han realizado algunos avances, como la Hipoteca Joven Canaria o la adquisición y rehabilitación de edificios incabados o paralizados para destinarlos a viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.

Además, este martes, Clavijo se reunió en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que arrancó varios compromisos de transferencias para Canarias.