NC pide que se regulen los flujos migratorios y se eviten mafias que negocian con personas Román Rodríguez afirma que «sin inmigrantes no funcionaría la hostelería y restauración»

Nueva Canarias considera necesario «regular los flujos migratorios y evitar el negocio de las mafias que trafican con personas, la violación de los derechos humanos y las muertes en el mar».

Ello unido a las políticas de cooperación internacional dirigidas a mejorar la vida en las regiones de origen, indica el secretario nacional de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Román Rodríguez, en un comunicado.

Asimismo, destaca que, de los 9 millones de inmigrantes en el Estado español, 8,3 millones están regularizados, «siendo esenciales para el sostenimiento de varios sectores económicos -como los servicios, la agricultura o los cuidados a las personas-, cotizando y contribuyendo a las pensiones públicas».

Además, en torno al7% , unos 700.000, de los que medio millón son latinoamericanos, no se encuentran regularizados.

El informe Inmigración y mercado de trabajo en España, publicado en junio por el Instituto Elcano, señala que en España residen nueve millones de inmigrantes de primera generación, es decir, el 18% de la población total.

De ellos, 2,8 millones, sobre todo latinoamericanos, cuenta con nacionalidad española y «varios sectores de actividad dependen en gran medida del empleo inmigrante», como la hostelería, la agricultura o los cuidados.

En Canarias, según el ISTAC, se supera ya el medio millón, con un porcentaje más elevado que la media estatal, en torno al 23%; aunque por debajo de Baleares (por encima del 28%), Comunidad de Valencia, Cataluña, Madrid y Murcia. Las menos receptoras son Extremadura, Asturias y Castilla-León.

Por origen, destaca Venezuela (unos 80.000, la mayoría establecidos en Tenerife; de ellos unos 55.000 tienen también la nacionalidad española), Cuba, Colombia e Italia.

Más de la mitad procede de América (261.422). De Europa son 172.717 residentes, de los cuales casi 45.000 son italianos, una comunidad que ha aumentado mucho en los últimos años.

Otros 47.077 (menos del 10% del total) son africanos, con unos 30.000 marroquíes.

De Asia provienen 23.490 personas, de las cuales 9.213 son chinas.

Fuerteventura es la isla con mayor porcentaje de población nacida fuera de España (38,4% de sus habitantes), seguida de Lanzarote (33,2%), El Hierro (30,5%), La Gomera (25,4%), Tenerife (24,7%), La Palma (22,6%) y Gran Canaria (15,6%).

Rodríguez destaca que la inmensa mayoría de las personas migrantes se encuentra inserta en el mundo laboral, si bien sus cifras de desempleo son superiores a la población local y su media de salarios inferior.

Respecto al servicio doméstico, las personas inmigrantes ocupan ya tres de cada cuatro empleos (la inmensa mayoría mujeres). En el caso de la hostelería, cubren actualmente casi la mitad de los puestos de trabajo.

Pero también cuentan con un peso muy importante en la construcción y en las actividades agrícolas y ganaderas.

Actualmente los migrantes representan algo más del 23% del total de la población ocupada en España.

Tienen un nivel educativo inferior al medio de la población española, especialmente los que proceden de países pobres de América Latina y los que llegan de África, pero es similar a los autóctonos en el caso de los que vienen de estados de la Unión Europea.

Rodríguez destaca el intento del Gobierno estatal progresista de aprobar una nueva legislación para regularizarlos, introduciendo cinco nuevas modalidades de arraigo (social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad).