Santana sopesa dejar el timón de Podemos

Los malos resultados que Podemos tuvo en Canarias en los comicios locales y autonómicos del pasado domingo podrían invertir el flujo de poder en la vida orgánica del partido. Entre los aspectos que se sitúan sobre la mesa de la coordinadora regional, abierto un lacerante proceso de reflexión interna, está la posible salida de la secretaría general de Noemí Santana.

Diputada electa y aspirante a la Presidencia en 2015 y en 2019, Santana es la responsable del partido en el archipiélago desde junio de 2017, tras unas primarias en las que se impuso a Concepción Monzón y Juan Márquez. Desde ese momento ha pastoreado al partido a la vez que encabeza la oposición a Fernando Clavijo en el grupo parlamentario.

La responsable de Podemos en las islas sopesa dar un costado como líder, pero no saldría del partido. «Voy a seguir en Podemos, pero veremos qué papel voy a jugar. Estamos en un proceso de reflexión del que creo que se abre una nueva etapa en la organización, y a lo mejor me toca tener otro papel», indica.

Santana se encuentra en un momento determinante de su carrera política. En un proceso personal de cambio, también pone en el centro del análisis su posicionamiento duro contra el Gobierno de Coalición Canaria para interpretar si es lo más adecuado para su partido. «Es una de las reflexiones que estoy haciendo. Si ser la única candidata que haya ido directamente a atacar la corrupción de Coalición Canaria y que eso encima nos ha dado unos resultados que no han sido los mejores nos hace reflexionar. A lo mejor la gente tiene otras preocupaciones. Es algo que me extraña, siendo el azote de CC que luego la gente prefiera, quizá, una actitud más conciliadora. Aunque yo no voy a conciliar con un corrupto a cambio de votos», asegura.