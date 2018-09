Luis Ibarra, candidato del PSOE al Cabildo de Gran Canaria

Luis Ibarra explicó este miércoles que en los últimos días contactaron con él tanto el secretario del PSOE de Gran Canaria, Sebastián Franquis, como el líder de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres, para comentarle la posibilidad de liderar la candidatura al Cabildo.

En este sentido, indicó que les trasladó su disposición al partido, por lo que al final apuntó que si otros compañeros no se postulan, presentará la candidatura el viernes e intentará "hacer lo mejor posible la campaña" para recuperar la Presidencia del Cabildo.

"Siempre voy con humildad. Ahora estoy en la fase de que se me quita el sueño porque son asunción de responsabilidades, el mundo de la política es muy complicado... pero no es la primera vez, ya me he enfrentado a otros retos", apostilló en declaraciones al programa Nada que Ver de José Luis Martín en 7.7 Radio recogidas por Europa Press.

En cuanto a quiénes le acompañarán en la lista, aseguró que "no se ha hablado de nada" aunque avanzó que le gustaría que alcaldes que han hecho una "buenísima gestión" en la isla tuvieran un puesto, así como algunos técnicos del Cabildo, "que aunque sea como independientes, puedan ir incorporándose".