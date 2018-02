La reforma electoral, antes de diciembre

Las fuerzas de la oposición aún esperan un cambio de rumbo en la actitud de los nacionalistas antes de la ponencia en el Parlamento el día nueve. Sin embargo, se muestran más optimistas con el desarrollo de la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso. Ya en recorrido en las Cortes, la previsión del bloque por la reforma es que en diciembre, o incluso un poco antes, quedé zanjado este asunto con éxito.

Además, todos señalan ese camino a la formación que gobierna. «Coalición puso la excusa de que esto se tenía a decidir en Canarias para aceptarlo. Pues así va a ser, pero depende de ellos. Tenemos la oportunidad histórica de hacerlo en Canarias, pero si no se hará en Madrid. Y eso no podrán rechazarlo o entrarán en una contradicción difícil de explicar. Porque ellos, junto al Partido Socialista, llevaron al Congreso un documento de reforma en el Estatuto que ya contemplaba el aumento de diputados», indicó el socialista Gustavo Matos.

Esa es una posición común, como subrayó desde Nueva Canarias su diputado Luis Campos. «Queremos que la reforma se haga en Canarias. Pero si algunos lo impiden, a pesar de que nos pidieron una propuesta conjunta, no nos quedaría más remedio que llevarla al Congreso. Pero estaría totalmente legitimada y realmente se habría decidido aquí, por los representantes de más de 450.000 electores. Votada por mayoría por 39 de los 60 diputados del Parlamento de Canarias, y se tendría que ratificar donde las normas y el margen democrático nos lo permite. Que será el Congreso. Y eso no le restaría validez», manifestó.

Desde la orilla del PP, Águeda Montelongo avisó a Coalición del camino que tomarán las cosas si no cambia de posición. «Tenemos que decirle a las fuerzas políticas que no se suman que tienen que ser coherentes y responsables de sus propios actos. Lo que no puede ser es pretender ser el defensor de los intereses de Canarias y luego bloquear que esta ley se haga en las islas. Para que sea en Madrid donde se decida. Y ante eso hay que tener cuidado. Si eso pasa así todos los canarios tenemos que señalar a los responsables», expuso.