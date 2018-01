PSOE, PP y NC instan a CC a no frenar la reforma electoral

Nueva Canarias se ha alineado así con portavoces de otras fuerzas políticas con representación en el Parlamento canario, Podemos , o sin ella, Ciudadanos , que en los últimos días han dicho sin ambages que no renuncian a que la reforma del sistema electoral del archipiélago la determine el Congreso, donde existen otras mayorías.

Los líderes del PSOE y del PP han preferido no valorar qué ocurriría si esta reforma no puede salir adelante en el Parlamento canario (se necesitan 40 votos sobre 60 y quienes la impulsan solo tienen 39), porque consideran que aún no están "en ese escenario"; pero Román Rodríguez sí anunciado con claridad lo que hará su partido: retomar el asunto en el debate del Estatuto de Autonomía para que la reforma la apruebe finalmente el Congreso.

Los tres han subrayado que se trata de una reforma electoral impulsada por cuatro fuerzas políticas de diferente perfil, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de centro-derecha, y que tiene detrás a más del 80% de los electores de 2015, mientras que los dos grupos políticos que la rechazan, CC y Agrupación Socialista Gomera, solo representan al 18% de los canarios.

Rodríguez ha advertido a CC de que su partido no tiene ningún problema en que eso sea así, porque, ha recordado, el sistema electoral de Canarias "siempre" ha sido establecido por las Cortes Generales a través del Estatuto de Autonomía, primero en su texto original de 1982 y después en su primera reforma, la de 1996.

"A mí no me ha sorprendido la decisión (de la dirección nacional de CC), porque conozco bien el percal. Sé que hay división de opiniones y espero que la gente más sensata se imponga sobre la más insularista, algo que está en el ADN de esa organización política. No sé lo que harán, sí digo lo que deseo: que se sumen a una propuesta que rompería 36 años de inmovilismo", ha señalado.

El líder de los socialistas ha precisado que su partido aún cree que es posible que todos los partidos políticos acerquen posturas para que Canarias tenga otro sistema electoral en 2019 y, por primera vez, aprobado en su Parlamento, porque existe "un clamor" en la sociedad que pide un sistema "más justo y democrático".

Torres ha enfatizado que, si el problema consiste en que diez diputados adicionales cuestan más, "hay fórmulas" para compensar ese gasto de forma que "no le cueste ni un céntimo más a los canarios".

"O cedemos un poco todos, o no es posible llegar a una reforma. Y la clave es que quien no cede, lo que quiere es perpetuar una fórmula que no es justa", ha añadido el secretario general del PSOE.