«Defendemos cero impuestos para cero ingresos»

— ¿El Partido Popular firmará o no el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias?

— Desde que comenzó la crisis sanitaria hemos tendido la mano al Gobierno de Canarias. Le hemos hecho llegar todas nuestras propuestas para hacer frente a la crisis (hasta ahora, con poco éxito) con el ánimo de dotarnos de un plan. Lo que le hemos dicho al presidente cuando nos dio el texto del pacto es que entendemos que necesita concretarse -nosotros lo hemos hecho con 158 medidas siguiendo el propio texto del pacto- pero el 80% de las medidas que se contemplan en el pacto dependen del Gobierno de la Nación. Así que de nada nos sirve que podamos suscribir el pacto si no hay garantías de financiación del Gobierno regional y del de la Nación. Entendemos que el presidente tiene la obligación de presentar un escenario de ingresos y gastos creíbles y, como interlocutor de Canarias con el de la Nación, nos debe de garantizar que vamos a recibir los recursos del Estado. Entonces, para que este pacto no sea un engaño a los canarios, el Gobierno de la Nación debe sumarse y así se lo reclamamos.

— ¿No es más pertinente exigir la firma del Gobierno central en el plan más que en el pacto?

— Es que el plan viene del pacto. El presidente ha dicho que todo lo que se acuerde en el pacto se va a recoger en el plan. En este momento no tenemos nada concreto. Tenemos promesas pero ya sabemos dónde quedan las promesas de este Gobierno de Sánchez. Queremos las cuentas claras. Lo que no podemos es sumarnos a un pacto que no tiene garantías de financiación.

— ¿Eso es lo que determina la firma?.

— Claro que no, pero el otro día nos reunimos con el presidente y no se habló de las medidas del pacto ni tampoco de las nuestras.

— ¿Les ha sorprendido la receptividad de los empresarios al pacto?

— Bueno, yo creo que están preocupados por lo mismo que nosotros, que es por la financiación. Todavía no tenemos claro por ejemplo, si ha habido un cambio de criterio sobre el uso del superávit, o de si podemos aumentar el endeudamiento; nada sobre los convenios que nos deben y eso lo ha reconocido incluso el propio vicepresidente canario.

— ¿No le preocupa que el PP se quede fuera de la foto del pacto?

— A mí lo que me preocupa es engañar a los canarios y con este pacto se crean unas expectativas hacia los canarios que lo están pasando muy mal por el desempleo, pobreza, ERTE, cierre y caída de destrucción de empresas... Me preocupa poder participar en un engaño a los canarios, porque al no tener garantías de financiación, el pacto quedará en nada.

— Es decir, ¿cree que todos los que firmen van a engañar a los canarios?

— Yo le estoy diciendo lo que me preocupa a mí. Yo quiero suscribir ese pacto con la certeza de que la financiación está garantizada, que en menos de un mes tendremos el plan y lo podremos aplicar.

— Plantean una bajada fiscal bastante generalizada. ¿Han calculado qué supondría en la recaudación?

— Sinceramente, ahora mismo no se trata de recaudar. Hay algo más grave que es mantener la resistencia del tejido productivo. Por eso defendemos un paréntesis fiscal para todos los sectores y el refuerzo temporal de ayudas que se prolongue como mínimo hasta diciembre de 2020. En este momento, lo que Canarias necesita es una eliminación o reducción de impuestos, también de cotizaciones, porque nos enfrentamos a la caída brutal de ingresos y cierre masivo de la economía. Defendemos bajar impuestos para hacer ingresos porque si no hay empresas no hay recuperación posible. Si esto no puede ser, planteamos el aplazamiento de los pagos del IGIC hasta el cuarto trimestre, o la reducción del IGIC al 5% en el sector turístico, que es imprescindible. Junto a esto, el Gobierno de Canarias debe de establecer líneas de financiación bonificadas, sin intereses. Defendemos cero impuestos para cero ingresos de forma temporal. —Ustedes afirman que bajar impuestos no hace caer la recaudación. Por eso le insisto en la pregunta.

— No solo lo afirmamos nosotros, sino el círculo virtual de la economía. Bajando impuestos, la gente tiene dinero en sus bolsillos, consume y paga impuestos. En estos momentos, estamos en una situación grave y no hay otra alternativa porque no hay ingresos en las empresas. Tenemos que mantener las empresas y mantener los ERTE más allá de junio.

— ¿Cuánto dinero creen que necesita la reactivación de Canarias?

— Eso le corresponde al Gobierno. Lo que le estoy diciendo es que no se están haciendo las medidas para evitar la destrucción de empleo y del tejido productivo.

— ¿Puede explicar en qué sentido plantean modificar la Reserva Canaria de Inversiones?

— Lo que planteamos son dos cosas. En cuanto a la materialización, pedimos que se promueva la flexibilización en el cumplimiento de los requisitos vinculados a la creación de empleo. La ley exige que el incremento de la plantilla se mantenga al menos tres o cinco años, según se trate. Con la situación creada por la pandemia, muchas empresas durante este año han materializado la reserva en creación de empleo pero no van a poder cumplir el plazo de esos cinco años de mantenimiento de empleo. Por eso pedimos no tener en cuenta el año 2020 y trasladarlo al año siguiente. Por otro lado, planteamos reorientar alguno de los mecanismos previstos en la ley para adaptarlos a las actuales circunstancias. Por ejemplo, la materialización en suscripción de títulos, valores de deuda pública, etc... para reinvertir en determinados aspectos. Proponemos que el endeudamiento público a través de la reserva pueda destinarse sin limitación cuantitativa y a todas aquellas actuaciones que la Comunidad Autónoma necesite llevar a cabo para afrontar las gravísimas consecuencias de la pandemia.

— Plantean cambiar la Ley del Suelo...

— Sí, para una autopista administrativa. No se puede esperar meses para obtener una licencia o permiso. Proponemos que las licencias urbanísticas sean sustituidas por declaraciones responsables como ocurre con las actividades clasificadas. Es una forma de acelerar la inversión.

— La mayoría de las aportaciones y enmiendas al pacto se vinculan al sector turístico. ¿Consideran que debe de volver a ser el sector preponderante de la economía regional?

— Es que nuestro 35% del PIB lo aporta el turismo y es generador del 40% de empleo y mientras no se diversifique la economía, es el sector que tira de todos los demás. Presentamos medidas al respecto, como por ejemplo que se baje el IGIC con carácter general al 5% para que la recuperación del sector sea más rápida. Hablamos de la necesidad de diseñar un plan específico y convertir a Canarias como destino seguro. Nos parece gravísimo lo que se ha recogido en el BOE, someter a cuarentena de 15 días a los viajeros, y espero que sea enmendado. Defiendo que el sector no debe de bajar de ese 35% del PIB pero también que otros sectores económicos ganen más peso del que tienen ahora.

— Hablan de implementar «ajustes» en la Administración. ¿Qué partes proponen eliminar para reducir el «gasto superfluo»?

— En el escenario actual, todos tenemos que hacer un ajuste y en este caso, el Gobierno y la Administración autonómica debe de afrontarlo para fortalecer los servicios públicos esenciales. El Gobierno debe de presentar un plan de ajuste serio.

— Pero ustedes hacen la propuesta, concrétemela.

— Yo se lo puedo concretar pero le he pedido al presidente del Gobierno que lo concrete él. Nos tiene que presentar unos presupuestos para decirnos a día de hoy qué cantidad de gasto está ya comprometido, cuánto nos hemos gastado ya; nos queda tanto y a partir de aquí, planteo el esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias para eliminar todo el gasto superfluo y los proyectos que antes eran importantes pero que ahora no lo son.