Cejas: «Hay 100.000 votos de los canarios en la basura»

Cataluña como espejo y lanzadera. Desde Ciudadanos celebran sus resultados en los comicios catalanes, pero también ven sus aspiraciones de gobernar limitadas por los resultados de la ley electoral catalana. Ante eso, desde Canarias se ven igualmente mermados de cara a la inminente carrera electoral hacia 2019, por lo que denuncian que «hay 100.000 votos de los canarios en la basura».

Mariano Cejas, portavoz regional del partido presidido por Albert Rivera, expone el punto de partida de su organización. «Decimos lo mismo en Canarias que en Andalucía, Galicia o Cataluña. La ley electoral en Canarias, por ejemplo, permitió que con 54.000 votos no estuviéramos en el Parlamento de Canarias. Y otros con solo 5.000 si han entrado. Ya lo llevábamos en nuestro programa electoral y hemos sido consistentes con ello. Hay 100.000 votos de Canarias ahora mismo en la basura. Y queremos que tengan representatividad. Seguimos trabajando presentando cada mes iniciativas en el Parlamento», manifestó.

Cejas pone una línea roja en el próximo compromiso electoral, al que indica que no se puede llegar con las reglas del juego que han sido claves hasta ahora. «A 2019 no podemos llegar con esta ley que lo que hace es que el tercer partido en votos de Canarias siga gobernando. Eso no tiene mucho sentido, a pesar de los apoyos históricos del PP y el PSOE. Es una historia que lleva 25 años así y hay que recordarle a los canarios que no gana las elecciones Coalición Canaria. Vencen porque hay una ley electoral que permite que haga esos juegos de equilibrio», comentó.

El portavoz de Ciudadanos en el archipiélago tiene claro que se debe trabajar en dos sentidos por cambiar las normas electorales de las islas, ya sea desde la propia Cámara regional, o con el trabajo, en el que participan los diputados de su partido en el Congreso, en el Estatuto de Autonomía. «Fuimos el primer partido que presentó una propuesta. Y a partir de ahí no hemos tenido una noticia más en ese sentido, solo lo que conocemos por los medios de comunicación. Ya sea en Canarias o en Madrid, no debemos aprovechar ninguna oportunidad para reformar el sistema electoral», indicó.