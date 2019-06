ASG «no pone vetos» a ningún partido

Melody Mendoza, negociadora de ASG para el Gobierno regional, aclaró este lunes que su partido no pone vetos «a ninguna formación», aunque no les gustaría un gobierno del que forme parte Podemos. La portavoz de la formación que puede decidir el color del pacto con sus tres escaños apuntó que están dispuestos a dejar a un lado intereses partidistas por el interés general. Sus líneas rojas son tener grupo parlamentario con tres diputados y que no se toque la ley de islas verdes. Estar dentro del gobierno no es una condición para los diputados de la formación gomera.