Sánchez garantiza que a Canarias «le va mejor» con el PSOE

En cualquier caso, «es fundamental apoyar los presupuestos», señaló. «Habrá que explicar a todos los ciudadanos -continuó- que quien vote no, estará votando no a la revalorización de las pensiones, no a la universalización de la sanidad pública, no a la reversión de los recortes educativos; no a las políticas de vivienda, a la recuperación del subsidio de desempleo a los mayores de 50 años, no a la recuperación de la cotización de la Seguridad Social de los cuidadores». Por eso, instó a los socialistas a «mantenernos firmes» y decirles a los grupos -entre los cuales está Coalición Canaria- que «no tienen la opción votar de votar que no, a favor, o abstenerse».

Pedro Sánchez insistió en varias ocasiones en que «el Partido Socialista conquista derechos». Lo hizo para destacar que, en este tema, «la derecha siempre ha llegado tarde» y puso como ejemplo la Constitución Española; «incluso todavía no han terminado de asimilar el Título VIII, porque ahora están en estas tensiones centralizadoras para acabar con el Estado de las Autonomías», dijo.