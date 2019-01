El PSOE reta a CC a apoyar sus cuentas

Las Palmas de Gran Canaria

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, considera que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 son «mejores que los mejores de la historia» para las islas, por lo que demandó al Gobierno regional de CC y al resto de grupos a «no presentar o apoyar» una enmienda a la totalidad que impida su tramitación parlamentaria.

Reiteró el socialista que estas cuentas vienen la mejorar las condiciones de vida de pensionistas, desempleados, trabajadores que cobran el salario mínimo, estudiantes y los fondos para la Dependencia. Son, dijo, 500 millones que irían directamente a la gente. «Todas estas personas deben hacer pensar al presidente canario, Fernando Clavijo, si apoya» la devolución de estos presupuestos. Además, le exigió «coherencia» porque «utilizar esta ley con motivos electorales para arañar unos votos, es un error».

Después de una reunión con UGT y CC OO para presentarles las cuentas estatales del próximo año, Torres subrayó que el proyecto de ley hace hincapié en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y en recuperar derechos. En cuanto a las partidas que desaparecen para Canarias respecto a la ley del año anterior, expresó su confianza en que se puedan mejorar «con negociación y diálogo».

En cualquier caso, el líder socialista puntualizó que no se debe comparar el Presupuesto final del año pasado con un proyecto de ley y recordó que partidas como los 30 millones para la lucha contra la pobreza o los diez millones para la agricultura no estaban en el texto inicial de 2018 sino que se consiguieron vía enmienda. En cuanto a la partida para infraestructuras educativas que tampoco recogen las cuentas de 2019, señaló que el Estado no reconoce que fuera un acuerdo plurianual cerrado con el PP y Canarias no ha aportado ninguna documentación que así lo acredite. Respecto al convenio de carreteras, insistió, que el acuerdo firmado entre la Comunidad Autónoma y Madrid recoge una partida para 2019 de 60 millones, mientras que los 140 que ahora reclama el Gobierno canario «se acordó deslizarlos en el tiempo».