Una grabación demuestra que Negrín mintió sobre la cautela

Tras convocar el pasado miércoles al Consejo Rector para una «reunión informal» al no haber secretario por la baja del titular y no haber facilitado el Gobierno canario un sustituto, Santiago Negrín anunció que pedía un informe jurídico ante las dudas sobre si debía seguir adelante con el negociado sin publicidad por la posibilidad de que también fuese suspendido por un juez, como sucedió con el concurso inicial -suspendido de manera cautelar en auto del día 9-.

El pasado viernes la consejera de RTVC María Lorenzo ya publicó en su perfil de Twitter que ella estuvo en la sesión del día 11 y que Negrín no hizo esa advertencia, añadiendo que, además, la letrada presente en el acto daba por segura la legalidad de todo el procedimiento. Lorenzo cuestionó así la versión de Negrín, que se remite a su vez a lo recogido en un acta de la reunión.

Ahora CANARIAS7 desvela lo que sucedió a partir de una de las grabaciones que se hicieron de la reunión. En la misma, cuyo sonido se puede escuchar aquí, participan los representantes de las tres empresas citadas; Negrín; la letrada que le asiste en el procedimiento negociado sin publicidad y un notario.

Al comenzar la reunión y confirmar Negrín que las tres sociedades han sido admitidas, un representante legal de Videoreport Canarias manifiesta que quiere que conste que el acto que se está celebrando «se debe suspender. Este procedimiento es ilegal claramente. Ustedes son perfectos conocedores del auto que se ha dictado y que suspende el procedimiento de licitación anterior, que es el presupuesto necesario y válido para llevar a cabo este procedimiento. Este procedimiento requiere necesariamente de un procedimiento válido y eficaz, y ya no existe ese procedimiento válido y eficaz; este procedimiento está paralizado. Es ilegal. Debe suspenderse de inmediato porque es ilegal».

Seguidamente toma la palabra Santiago Negrín, que se muestra contundente al afirmar: «Eso me lo pone usted por escrito pero yo también le digo que lo que usted me está diciendo es el concurso y yo sé, y usted sabe, que las medidas cautelares del negociado sin publicidad no han sido admitidas, por lo que mi obligación como órgano de contratación es seguir adelante. No voy a entrar en debate jurídico, pero póngalo por escrito».

La representación jurídica de Videoreport aclara a Negrín que el juez Jorge Riestra en su auto del 5 de abril no dice que no se admita la petición de suspensión cautelarísima de la citada empresa contra el negociado sin publicidad, sino que se resolverá por la vía ordinaria. «Póngalo por escrito», insiste Negrín.

En ese proceso el abogado de Videoreport lee lo que quiere que conste, reiterando que la suspensión del primer concurso afecta también al negociado sin publicidad, que es lo que Negrín niega en todo momento.

La letrada lee seguidamente el acta que dice que «en este procedimiento concreto del negociado sin publicidad se ha tenido noticia en el día de hoy que ha sido objeto de otra resolución judicial, y también es un auto, que no estima la petición de uno de los licitadores con respecto a la suspensión cautelar de este procedimiento. Por lo tanto, no existiendo una resolución de suspensión de este procedimiento, el órgano de contratación se ve en la obligación de continuar con la tramitación hasta que exista un pronunciamiento judicial o administrativo, como podría ser del Tribunal Administrativo de Contratos del sector público, en contrario».

En toda la grabación no hay mención alguna de Negrín o de la letrada que le asiste de la expresión ad cautelam, que el pasado miércoles es empleada por el presidente del Consejo Rector para recabar un informe jurídico adicional y frenar así la formalización de la adjudicación a Videoreport Canarias.