Matos rechaza otra vez el pase de Bravo al Mixto sin decírselo

El diputado de Unidos por Gran Canaria (UxGC) que consiguió el escaño gracias a la alianza electoral con Coalición Canaria (CC), Lucas Bravo de Laguna, mostró ayer su enfado al no haber recibido todavía ninguna respuesta, ni oficial ni extraoficial, sobre la decisión que adoptó la Mesa sobre su segunda solicitud de pasarse al grupo parlamentario Mixto.

La Mesa que preside Gustavo Matos, incluyó en la reunión mantenida este 18 de diciembre la «solicitud al derecho a decidir el pase al grupo parlamentario Mixto» que volvió a presentar Bravo de Laguna, y que ha sido nuevamente rechazada, según informan fuentes relacionadas con el órgano rector.

«Esperaba tener un mayor diálogo con el presidente del Parlamento», se quejó el diputado de UxGC. Aprovechando la sesión plenaria del jueves, «le mandé un mensaje por el que le pedí hablar en varias ocasiones y me dio la callada por respuesta», denunció. Por eso, señaló que, «siendo un diputado y aunque él pudiera estar muy liado, creo que merezco que tenga la deferencia de contestarme, pero todavía estoy esperando que me responda. Me siento ninguneado», protestó.

Capítulo aparte es la forma con la que Bravo de Laguna considera que se realizó el primer informe jurídico en el que la Mesa se fundamentó para negarle la posibilidad de cambiar de grupo parlamentario.

«Yo creo que no se me está tratando bien», concluye el diputado al ver que a los Servicios Jurídicos del Parlamento le bastaron «menos» de 24 horas, «un sábado, además», para «despachar» con su informe la primera petición que presentó. «Me siento decepcionado y desencantado», insistió Bravo de Laguna.

El diputado aseguró haber presentado su segundo escrito acompañado de un «informe superextenso, de una veintena de páginas, muy elaborado por un experto de reconocido prestigio que estuvo en las Cortes Generales» y le aseguraron ayer desde la Secretaría General que le notificaban la postura de la Mesa del Parlamento el próximo lunes. «No me parecen nada correctas las formas», afirmó.

A la espera de la notificación, Bravo de Laguna no descarta acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional si se confirma el segundo rechazo.