Clavijo resiste a la minoría

El debate de la nacionalidad que se desarrolló en 2017 rezuma el temor inicial de CC a verse caer por primera vez del poder ejecutivo, tras la ruptura del pacto con el Partido Socialista Canario (PSC). «Creo que con esas circunstancias y con este panorama debemos todos en esta Cámara, y el primero el Gobierno, ser en este caso humildes, dialogantes y propositivos», dijo el presidente, Fernando Clavijo. «El grupo parlamentario Nacionalista trabaja día a día para conseguir los mayores acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Y si lo hacíamos antes, lo hacemos más desde el mes de enero», afirmó el portavoz, José Miguel Ruano.

Llegar vivo a ese debate ya reveló la habilidad que caracteriza a CC de jugar a ser el objeto más pretendido por el PSC y el PP. El presidente soportó con estoicismo el embiste de la exvicepresidenta, Patricia Hernández, gracias al apoyo que ya tenía comprometido con los conservadores para salvar la Ley del Suelo, sin olvidar los respaldos permanentes del pequeño pero muy valioso grupo Mixto.

Esa colaboración con el PP de Asier Antona se amplificó cuando éste aprovechó el debate de la nacionalidad para entregarle la «mano del Partido Popular» con sus cinco dedos o, como lo definió el orador, «cinco medidas urgentes para afrontar con garantía los dos años que tenemos por delante, porque el fracaso del pacto no puede ser ni debe ser el fracaso de Canarias», sentenció.

La respuesta de Clavijo no fue, precisamente, la de alguien que necesitara sobrevivir: «Démonos la mano para caminar juntos, pero todavía no me he caído», observó.

El PP no se resignó. Presionado por su partido para aprovechar el momento de volver al Gobierno con Coalición, Antona anunció a primeros de junio la «apertura de negociaciones para explorar un pacto».

Pero por entonces, los nacionalistas ya habían alejado sus temores iniciales de verse por primera vez en la oposición y, convencidos de tener amarrado a los conservadores a través de la diputada nacional 176, apenas se implicaron en volver a compartir gobierno. De hecho, las reuniones fueron escasas y las negociaciones no llegaron ni a dos meses.

A la vuelta del verano, el PSC cambia de dirección regional. Gana Ángel Víctor Torres la secretaría general y, poco antes, también el discurso amable que propaga Coalición sobre él.

Torres restablece los puentes con el Ejecutivo autonómico que habían quedado destruidos por Hernández, primero con el rechazo a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Clavijo y después, con el sostenimiento del presidente de Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC).

El secretario general del PSC impuso su estrategia de acercamiento pero se ha visto truncada cuando el grupo parlamentario incumplió dos veces el acuerdo con CC para cubrir las vacantes del Consejo Rector de RTVC. En la primera votación, admitieron el «error» que les atribuyeron los nacionalistas y en la segunda, reconocieron que uno de sus diputados había roto la disciplina de voto.

Una semana después, Torres se desayuna con que CC y PP arrebatan a su partido la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas- Él responde con la ruptura de los acuerdos que su partido tenía comprometidos para renovar los órganos de control. Denuncia un «pacto tácito y oculto» entre nacionalistas y conservadores mientras estos llegan al debate de la nacionalidad de 2018 reforzando su poder mutuamente.