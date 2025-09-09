Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda Mientras que los populares rechazan la quita propuesta por el Ejecutivo central, los socialistas acusan a los de Génova de «mentir»

La bronca política entre el Partido Popular y el PSOE que impera en Madrid llega este martes, a cuenta de la condonación de la deuda, al Parlamento de Canarias. Ambas formaciones llevarán a la Cámara regional esta cuestión después de que hace una semana el Consejo de Ministros aprobara anteproyecto de ley para condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas, que ahora tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. El archipiélago ha mostrado su rechazo a la medida al entender que la comunidad autónoma saldría perjudicada, por lo que reclama un trato igualitario para todas las regiones. Según los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda, al archipiélago se le condonan 3.259 millones de euros.

El diputado y portavoz de Presupuestos y Hacienda del PP, Fernando Enseñat, apuntó que la condonación «lejos de beneficiar a Canarias como asegura el Partido Socialista, será de las comunidades autónomas más perjudicadas y, al contrario de como afirman cómodamente desde Madrid, somos una región infrafinanciada». Por ello, exigen «al PSOE Canarias y a su secretario general, Ángel Víctor Torres, que defiendan los intereses de Canarias y no los de Pedro Sánchez y los de su propio sillón de ministro. Que se ponga del lado de los canarios y no del lado de los independentistas catalanes».

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista rechazó de forma rotunda las afirmaciones del PP y Coalición Canaria sobre la propuesta, y acusa a los populares de «mentir» y de actuar contra los intereses de las islas frente a sus «cálculos partidistas»: «La condonación de la deuda no es una trampa fiscal como han asegurado, es un alivio y una oportunidad histórica para Canarias».

En este sentido, el portavoz del grupo socialista en la Cámara regional, Sebastián Franquis, apuntó que la posición del PP y CC no responde a los intereses de Canarias, sino a una «sumisión ciega» a la estrategia nacional de confrontación con el Gobierno de España. Para Franquis, la condonación de deuda es una «oportunidad histórica» para Canarias, porque reduce a la mitad su endeudamiento, fortalece su solvencia financiera, permite un ahorro de 52 millones de euros en intereses y amplía la capacidad de autogobierno, según explicó.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario, Luz Reverón, trasladará una pregunta en el pleno de este martes al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. «La llamada 'condonación de la deuda' no es una medida económica para ayudar a las comunidades autónomas, es un acuerdo político para mantener a Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa, aunque sea a costa de hipotecar el futuro de todos los españoles, también el de los canarios, para pagar la fiesta del independentismo catalán».

El PSOE canario explicó que la propuesta del Ejecutivo central supone que el Estado asuma 3.259 millones de euros de deuda de las islas, es decir, el 50% del total de la deuda de Canarias (6.518 millones). «Ninguna otra comunidad alcanza un nivel de condonación tan alto», remarcó Franquis.

Además, niega que se vaya a cargar la deuda sobre la ciudadanía de Canarias, y califica estas afirmaciones de «rotundamente falsas». Según explica, Canarias aporta solo un 2,1% de los recursos tributarios estatales, pero representa un 5% de la población ajustada. Por lo tanto, si se mide el reparto de la condonación con criterios de capacidad tributaria, la deuda por habitante ajustado en Canarias se reduce en 672,89 euros, situando a las islas como la cuarta comunidad más beneficiada en este aspecto. «No se le quitan 1.700 millones a Canarias», indicó Franquis, puesto que desde el Gobierno regional se justifica el rechazo a la quita por esta cuestión.

