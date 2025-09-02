Canarias «luchará con uñas y dientes» por una quita de la deuda y una financiación «que no discrimine» El Gobierno activa una «estrategia jurídica» para evitar que se castigue a los canarios que avisan, «no son ciudadanos de segunda» | La quita a las islas debería ascender a 4.969 millones no los 3.259 aprobados

El Gobierno de Canarias, CC y PP, tienen claro que bajo ningún concepto van a aceptar una financiación singular a Cataluña y mucho menos que la condonación de la deuda -aprobada este martes por el Consejo de Ministros- beneficie más a algunas comunidades autónomas que a otras, como es el caso de Canarias, que es una de las más perjudicadas.

El Gobierno regional «emprenderá una batalla política y jurídica y luchará con uñas y dientes» para evitar la «discriminación y la desigualdad» que pretende llevar a cabo el Estado con el modelo de financiación y la condonación de la deuda, como señaló ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras el encuentro mantenido junto al vicepresidente Manuel Domínguez, con el resto de los grupos parlamentarios para tratar de conformar un «frente común» político y social de las islas contra este atropello.

Y es que, aunque en virtud de lo acordado ayer respecto a la deuda, a Canarias le corresponde una quita de 3.259 millones de euros, los «criterios discriminatorios» aplicados, como señaló ayer Clavijo, recortan en 1.700 millones de euros la condonación que le correspondería al archipiélago.

«En Canarias sufrimos un doble agravio. Nos han puesto un tope del 50% sobre la deuda viva para condonarnos y además nos descuentan el superávit. Nuestra quita debería ser superior a los 4.969 millones de euros», criticó Clavijo, quien indicó que la «estrategia jurídica» que va a poner en marcha busca acabar con una «cultura» que se ha instaurado en el Ministerio de Hacienda y que pasa por una «tendencia clara» a mezclar los recursos del REF y no entender las singularidades canarias.

En cuanto a la financiación singular, Clavijo criticó que el pasado julio el Estado firmara un acuerdo con la Generalitat para una financiación singular en Cataluña y que después se completó en agosto con un convenio entre PSC y ERC para que esta comunidad deje de formar parte del régimen local. En su opinión, el acuerdo plantea muchas dudas además de limitar el principio de solidaridad entre regiones y fragmentar la Hacienda estatal. «El acuerdo es ambiguo, ausente de poca concreción y poco transparente», como deja claro el informe elaborado por la Consejería de Hacienda que dirige Matilde Asián y que ayer se trasladó a los grupos parlamentarios. «Tenemos la mosca detrás de él», recalcó el presidente de Canarias.

Clavijo indicó que, tal y como se plantea el nuevo escenario y si se avanza para el conjunto de las regiones el mismo modelo propuesto para Cataluña, las comunidades autónomas tendrán cada vez más participación en la recaudación tributaria y más tendrán que destinar a un Estado «que no recauda» para sostener el coste de lsa competencias no asumidas por ellas. En su opinión, esto es «un peligro».

En definitiva, para Clavijo el modelo de financiación que se propone es un «asunto de mucha preocupación», de ahí su interés en recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para cerrar un frente común canario. Como dejó claro, tanto la financiación como la condonación son asuntos «de vital importancia» para los canarios, su estado de bienestar y su futuro, puesto que no se trata de otra cosa que el dinero que se destina a sanidad, educación y los servicios sociales de las islas.

El vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez dejó claro que el Ejecutivo canario no va a permitir que los isleños sean «ciudadanos de segunda ni de tercera» y defendió los mismos derechos que todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivan.

Por lo que respeta al resto de los grupos parlamentarios, el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, dejó claro que su partido estará siempre en todo lo que sea la defensa del fuero canario pero advirtió que no irá con el Gobierno de Canarias «si lo que pretende es montar un frente para seguir la línea de confrontación con el Gobierno de España». En cuanto a la condonación de la deuda, Franquis rechazó la opinión del Gobierno de Canarias de que sea una región perjudicada. Al contrario, manifestó que es «una de las que mejor sale», en línea con el discurso del Gobierno de España.

El portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, abogó por una una condonación de deuda que respete la distribución per cápita y finalmente, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, criticó que tras la condonación la deuda no desaparece sino que la asume el Estado y se reparte entre todos los españoles.

