Padrón, alcalde de El Pinar: «El rechazo no es al inmigrante sino al político que no busca soluciones»

Juan Miguel Padrón Brito es alcalde de El Pinar desde hace doce años. Ha sido el primer edil y por ahora el único de este municipio, que constituyó su ayuntamiento en 2007. Fue el último creado en España.

En sus doce años de alcalde ha lidiado con situaciones complicadas como la erupción del volcán submarino Tagoro -justo ayer se cumplieron doce años-. Ahora se enfrenta a una grave crisis migratoria que tiene a la isla de El Hierro y más en concreto el muelle de La Restinga, que pertenece al municipio de El Pinar, como principal destino de llegada de los cayucos.

El municipio, de 2.100 habitantes, ha vivido desde finales de junio una situación sanitaria complicada, ya que cada vez que llegaba un cayuco al muelle el médico y la enfermera del centro de salud de El Pinar salían a La Restinga y este se quedaba sin servicio. «Hay 20 kilómetros a La Restinga y 35 hasta el hospital. Si ocurría algo no había quien asistiera. El vacío sanitario era importante», indica Padrón.

Sin embargo, desde ayer el Gobierno de Canarias ha dotado de dos médicos y dos enfermeras que se encargan de las intervenciones del muelle y está previsto que lleguen cuatro profesionales más en los próximos días.

El ayuntamiento está trabajando en un segundo problema, que es la acumulación de los cayucos en el muelle. Actualmente quedan unas 14 embarcaciones y se teme que sus residuos vayan a contaminar el mar. Al fin de evitarlo Padrón adquirió ayer una cuba de 3.000 litros que se pondrá en el muelle para depositar los residuos los cayucos en cuanto llegan y se desembarcan. «Sobre la marcha se retiran los restos y los motores y los llevamos a un punto limpio», indica.

Las embarcaciones también son fumigadas para evitar que si las maderas «llegan con algún bicho» puedan ser causa de una plaga. Puertos Canarios es el que se encarga de desguazar las embarcaciones. Padrón resalta que los vecinos de El Pinar se ha comportado siempre de forma muy solidaria -ellos son un pueblo emigrante- pese a los problemas derivados de la inmigración. «Aunque no tenemos competencia en la materia tratamos de buscar soluciones a las reclamaciones de los vecinos», indica Padrón. «El rechazo no es a los inmigrantes sino a los políticos que no buscamos solución», concluye el alcalde.