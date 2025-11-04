La oposición critica que 315 millones de Transición Ecológica sean de fondos europeos

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 20:57 Compartir

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, defendió ayer las partidas para su área en el 2026, destacando que son «las que más crecen» en estos presupuestos. En concreto, se trata de un 45,7%, hasta llegar a los 456 millones de euros. Sin embargo, la oposición criticó que de esa cuantía 315 millones de euros de los contemplados sean fondos europeos.

Zapata, que remarcó que se ha trabajado con las «partidas recurrentes» de los últimos años ya que no hay Presupuestos Generales del Estado, desgranó los principales programas para este ejercicio. Entre ellos destaca el de desarrollo sostenible y cambio climático, que crece un 150%, y que estará enfocado en la acción climática y la adaptación. El otro pilar del ejercicio es el programa de calidad ambiental, que aumenta un 92%, y estará basado en la economía circular y el control ambiental.

Las políticas del área centradas en el desarrollo energético para dar respuesta a la emergencia, la implementación de más renovables; el impulso de una movilidad más sostenible; fomento del empleo verde; apuesta por la educación climática o el desarrollo de las zonas de aceleración de las renovables.

También se apostará por un trabajo en conjunto con los cabildos y ayuntamientos a través de la Oficina Canaria de Acción Climática y la Red Canaria de Acción Climática. De igual forma, se contará con las aportaciones de la ciudadanía, la comunidad científica y las universidades para caminar hacia la senda de la transición ecológica.

Además, 19 millones de euros estarán destinados a mejorar «la jerarquía de residuos» y fomentar la economía circular para «la descarbonización» del ámbito económico de las islas.

Uno de los ejemplos, dijo, es que el archipiélago se ha propuesto como territorio piloto para desarrollar la eólica marina, cuya subasta aún no ha sido convocada por el Ejecutivo central.

Tras la defensa de las cuentas del área, la diputada del grupo socialista Alicia Vanoostende apuntó que los presupuestos de la Consejería «quedan en palabras y no hay una visión transformadora» y que el Ejecutivo actual se queda en un «mero tramitador de ayudas». Además, reprochó que mientras el partido Popular critica el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez, las cuentas de la Consejería estén basadas «en un 69%»en fondos europeos en los que el Ejecutivo central ha trabajado para que se incrementen. De esta forma, trasladó su poca confianza en que se ejecuten los fondos MRR (que finalizan el próximo año) en tiempo, ya que hasta junio de este año «solo se ha ejecutado un 7%»de esas cuantías.

Por su parte, el diputado del grupo de Nueva Canarias–Bloque Canarista Yoné Caraballo sostuvo que «el esfuerzo real» del Ejecutivo es tan solo de «141 millones de euros», y que, en lugar de garantizar la descarbonización del archipiélago, con estas cuentas solo se llevará a las islas «a un precipicio financiero que depende del monedero de Bruselas». Para Caraballo, solo se han «inflado los presupuestos para quedar de héroes sostenibles».

En respuesta a los grupos, el consejero de Transición Ecológica reconoció la preocupación por «los fondos europeos y su ejecución», a la vez que apostilló que se trabaja «siempre en ellos para que se conviertan en hechos y en resultados visibles»como, dijo, «en estos dos últimos años».

Ampliar Universidades presume de un «presupuesto elevado»; el PSOE lo ve como una «asfixia» La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, presentó ayer los presupuestos para su área, que crecen un 8,26%con respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar más de 424 millones de euros. Según remarcó, se trata del presupuesto «más elevado de la historia» para el área, si bien, la oposición lo calificó de «hachazo» a la ciencia y de una contribución a la «asfixia» de los centros de enseñanza superior. Machín subrayó que el presupuesto destinado para este 2026 pone prioridad en la inversión en talento, tecnología y creatividad. De esta forma, la cuantía para este año refuerza tres áreas:la de las universidades (300 millones de euros), la de la ciencia y la innovación (65 millones de euros para la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información que proceden de fondos propios del Ejecutivo) y la de la cultura y el patrimonio (asciende a 46 millones de euros, aumento del 12,76%). A su vez, la consejera remarcó que su área ha ejecutado un 75% de los fondos europeos ejecutados. Tras la defensa de la cuantía, la diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista Carmen Hernández criticó que para una «misión elevada» como la del área de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura el Ejecutivo canario solo haya destinado «3,9 millones»de incremento a la Consejería, lo que ha supuesto un «hachazo» a la ciencia. Además, indicó que «no se financia lo suficiente a las universidades», puesto que son centros «que necesitan el dinero suficiente para abrir cada día, necesitan poder pagar los salarios del personal docente, además del agua y la luz, que han subido por la inflación», aspectos que, dijo, «no están pintados en el presupuesto». A su vez, las diputadas del grupo socialista Yaiza López y Alicia Pérez añadieron que la cuantía del área supone una «asfixia»para las universidades canarias y que todo es «una clara estrategia para soterrarlas».Del mismo modo, criticaron que no se dé «ni un solo euro para las residencias universitarias». Por otro lado, para las socialistas el presupuesto deja ver «que la ciencia no es prioridad» para el actual equipo de gobierno debido a que «dos de los cuatro programas sufren recortes».