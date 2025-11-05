Asián resalta el alza del 9,2% en inversión pública frente a las críticas de la oposición Hacienda defiende las cuentas del próximo año mientras NC y PSOE lamentan que no sirvan para redistribuir la riqueza

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, inauguró este lunes las comparecencias ante la comisión parlamentaria en la que el Gobierno canario presentará los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, y lo hizo bajo las críticas de Nueva Canarias (NC) y PSOE. Así, mientras que Asián defendía unas cuentas «prudentes» a tenor del contexto económico y las múltiples «incertidumbres», y con todo, las cuentas rozan los 12.500 millones de euros y la «inversión pública aumenta un 9,5%», NC y PSOE lamentaron que no sirvan para redistribuir la riqueza.

La diputada de NC Esther González fue la encargada de decirle a Asián que las cuentas que ha preparado para el próximo año son «decepcionantes» y dan muestra de un «Ejecutivo agotado en su visión» de Canarias. Insistió en que su Gobierno no va a ser capaz de gastar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, por ello, reiteró —como ya hizo el portavoz del grupo la pasada semana, Luis Campos— el calificativo de «ficticios» para los presupuestos. «Están sostenidos con dinero ajeno», dijo.

Para NC, las cuentas demuestran que el Ejecutivo canario «no confía» en el crecimiento de la región que dirige, y abundó en la falsa promesa electoral de la bajada del IGIC que, por tercer año consecutivo, no se produce. En vivienda, continuó, son un «fracaso clamoroso» y criticó la escasa inversión en ciencia o en las universidades públicas canarias.

«Las prioridades de este Gobierno pasan por Presidencia», dijo en alusión a que este organismo aumenta su presupuesto en 25 millones de euros. «Sube lo mismo que vivienda y esa es la metáfora del Gobierno: más inversión en propaganda que en hogar». Estas cuentas, resumió la diputada, se presentan «no como un presupuesto ilusionante, sino que son una oportunidad perdida».

Para el PSOE, en cuyo nombre habló el diputado Manuel Hernández, con la «excusa de la incertidumbre» se presentan unos presupuestos que suponen una «estafa política» en la que la perjudicada es la ciudadanía canaria. Para los socialistas, que reiteraron en la comisión su intención de presentar una enmienda a la totalidad, es un «proyecto continuista en el sentido negativo porque va a agravar problemas estructurales y a ampliar la desigualdad. Es un nefasto continuismo que no da respuesta habitacional, sino cosmética», criticó Hernández. El PSOE también llamó la atención sobre el crecimiento del área de Presidencia, 25 millones, frente a los 3,5 que se incrementa en la Consejería de Universidades. Y acusó al Gobierno canario de estar más atento a «vender su relato» que a «solucionar problemas».

El Grupo Mixto, con el diputado de AHI Raúl Acosta como portavoz; Asamblea Socialista Gomera (ASG), por quien habló Melody Mendoza; y los grupos que conforman el Gobierno, el PP y CC, alabaron la labor de la consejera y las cuentas del próximo año. Eso sí, José Miguel Barragán (CC) desdeñó hablar con los diputados de la oposición porque, en su opinión, no iba a lograr nada, y se dirigió a la ciudadanía que lo estaba viendo en la transmisión en línea de la comisión. «Este presupuesto crece y cuida», dijo Barragán. «Hay más músculo para responder a lo que la ciudadanía nos pide: sanidad, educación, vivienda, movilidad y seguridad climática. Son unas cuentas que cuadran, que están hechas con rigor. Hablarle a la oposición es un esfuerzo inútil en el día de hoy. Le hablo a las familias». Y en esa línea, añadió: «De cada 10 euros del presupuesto, más de 7 van a sanidad, educación, bienestar social y vivienda. Son números que ponen a la gente primero».

Fernando Enseñat (PP) tildó de «absurdas y ridículas» las críticas de NC y PSOE a los presupuestos e ironizó con que, siendo ellos los «progres», la «derecha nacional y la derecha nacionalista» habían logrado hacer los terceros presupuestos sociales con «1.580 millones más que el mejor presupuesto del Pacto de las Flores en los servicios públicos».