Economía defiende unas cuentas «continuistas»: «Si las cosas van bien, ¿por qué cambiarlas?»

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, defendió este martes los presupuestos de su área para 2026 porque son «continuistas» y «si las cosas van bien, ¿por qué cambiarlas?», se preguntó. Las cuentas de 2026 del área llegan a los 171,5 millones de euros, un 13,9% más que las cuentas en vigor.

Además, detalló sus líneas principales de trabajo: la apuesta por los autónomos, el impulso al talento canario, la simplificación administrativa, el fomento de los mercados tradicionales, la modernización y diversificación de la economía. Domínguez destacó que el 73% va a inversión —7 de cada 10 euros— y que la cuota cero de los autónomos contará con un incremento de 800.000 euros.

Precisamente ese continuismo fue objeto de crítica por parte de Nueva Canarias (NC). Su portavoz y secretario general, Luis Campos, dijo que el enfoque de que, si todo va bien, para qué cambiar «demuestra que estos presupuestos son erróneos» porque «profundizan en un modelo económico profundamente desarrollista» en el que se concentra la riqueza «en unos pocos».

El PSOE, dijo la diputada Tamara Raya, lamenta que tras dos años «sacando pecho de lo bien que va todo» y, sin embargo —añadió—, «esta es una nueva oportunidad perdida, y van tres, de aprovechar el contexto económico propicio para impulsar cambios».

Y le recordó que las empresas lideradas por autónomos tienen una esperanza de vida de cinco años. «¿Dónde están las medidas de acompañamiento a los autónomos?», se preguntó. En el PSOE, dijo, «aspiramos a que sobrevivan con dignidad, y si no se genera riqueza» —lo que no hacen estos presupuestos ni la consejería, añadió—, «los autónomos están condenados».

Domínguez replicó a Campos para señalarle que él no decía que todo iba bien: «Nosotros dibujamos presupuesto porque entendemos que hay que mejorar las cosas». Y también le afeó que dijera que Turismo recibirá más. «No vamos a criminalizar al turismo. Canarias no está preparada económicamente, no se equivoque. Canarias tiene que seguir apostando por el turismo. Hay que diversificar la economía, pero pivotando sobre la principal fuente de ingresos, que no es otra que el turismo».

Los nombres de Pedro Sánchez y del ministro Ángel Víctor Torres también resonaron en la sala de la comisión de Hacienda de la Cámara regional. Especialmente el primero, para explicar el contexto de «incertidumbre». E insistió en que la apuesta por los autónomos era seria por parte de su Gobierno. «Señora Raya, no comparto con usted esa expresión de que los autónomos están condenados; los autónomos están apoyados», dijo Domínguez como cierre de su intervención.