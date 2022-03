La oposición critica la falta de eficacia del Gobierno

La oposición al Gobierno de Canarias no recurrirá a los paños calientes en el Debate del Estado de la Nacionalidad. Tal como han señalado los distintos portavoces parlamentarios ajenos al pacto, las graves circunstancias a las que se ha enfrentado la comunidad autónoma han absorbido la gestión del Ejecutivo en esta legislatura, pero ni estos asuntos ni los ordinarios han tenido una respuesta «eficaz» por parte del equipo de Ángel Víctor Torres.

Y eso, apunta el portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, que ha contado con una oposición leal «como en ninguna otra legislatura». Los nacionalistas apuntan que su posición será «muy crítica» con la gestión del Gobierno, sobre todo con lo que califican como su «talón de Aquiles», que es su «incapacidad e indolencia» para hacer frente a la situación que está viviendo el archipiélago y dar respuestas, especialmente en los servicios esenciales y el empleo y la recuperación económica. Al respecto, Barragán apunta que «no se está a la altura de las circunstancias».

Y es que, como señala el presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Manuel Domínguez, «los problemas se tenían que haber afrontado mejor, no solo esquivándolos, como ha hecho el presidente». Domínguez, que se estrena como máximo dirigente de los populares tomando la palabra en este debate, pedirá a Torres «que no se siga escudando en los problemas que afectan a las islas, como la pandemia, el volcán...». Ante este escenario, afirma, «tenemos un Gobierno desnortado», como muestra, dice, que Canarias sea la única comunidad que no rebajará la fiscalidad. El dirigente conservador centrará su intervención en los problemas sanitarios, sociales y económicos, asuntos en los que, reitera, el Gabinete de Torres «no ha sido eficaz». El PP está dispuesto a apoyar todas las iniciativas encaminadas al desarrollo de las islas, dice, «pero criticamos lo incomprensible».

Tampoco el diputado del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Cs), considera que el Gobierno esté ofreciendo una salida satisfactoria a los problemas de Canarias a pesar de que cuenta «con los mayores recursos». En este sentido, señala que el balance «no puede ser que las islas van bien» como evidencia las cifras del paro, sanidad, pobreza, dependencia... «asuntos a los que siguen sin dar solución». Echa en falta que el Gabinete escuche más a la oposición. «Una cosa es comunicarnos sus actuaciones a posteriori y otra, que ante situaciones singulares y específicas tenga un contacto previo con los grupos parlamentarios que no están en el pacto y que siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar», indica.

«Algo no se está haciendo bien», apunta la también parlamentaria del Grupo Mixto, Vidina Espino, cuando los malos indicadores sociales siguen creciendo «y el Gobierno deja 600 millones sin ejecutar». Aunque como oposición no pretende llevar a cabo una «crítica destructiva», insiste en que «no se están poniendo en marcha políticas eficaces». A su juicio, ha habido «muchos anuncios y mucha publicidad en esta legislatura, pero la realidad es otra cosa», y así se manifiesta en La Palma, donde los afectados por el volcán «siguen esperando». Es cierto, dice que el Gobierno ha tenido que estar «de crisis en crisis, pero también hay que gestionar el día a día». En su opinión «es decepcionante la actuación de Torres porque, si bien hay situaciones que son muy difíciles de afrontar, no se pueden hacer grandes promesas y que no haya respuestas».

Servicios sociales en el punto de mira

Las esperas en Dependencia, las cifras de la pobreza o las listas en Sanidad son asuntos en los que todos los grupos de la oposición harán hincapié durante el Debate del Estado de la Nacionalidad y pondrán el foco especialmente en el área de Noemí Santana. «Es la parte del Gobierno que menos soluciones ha dado y donde más ha faltado capacidad de gestión», señala Fernández de la Puente. En similares términos se manifiesta el líder del PP, Manuel Domínguez, quien asegura que el Gobierno «no ha sido capaz de abordar con solvencia los derechos de las personas más vulnerables» y que, como indica el portavoz de CC, José Miguel Barragán, «la pobreza sigue creciendo». La diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, también pone el acento en las políticas sociales y afirma que «siguen sin funcionar» y se remite a los últimos datos de Cruz Roja, que atiende a 70.000 personas más que en 2019. Responsabiliza a la Consejería de Derechos Sociales «que tiene que atender las necesidades más graves y es la que peor respuesta está dando, como denuncian los propios trabajadores del área, que han pedido la dimisión de la consejera y su equipo».